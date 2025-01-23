Врачи объяснили, как легко похудеть после зимних застолий

В Министерстве здравоохранения отметили, что с появлением в социальных сетях многих "гуру" здорового питания, ежемесячно публикуются новые варианты популярных диет, а пользователям становится все труднее отличить на самом деле полезные рекомендации от вымышленных трендов.

Если вы хотите попробовать одну из популярных диет, сначала убедитесь, что она соответствует основным принципам сбалансированного питания и не навредит вашему здоровью.

"Предлагаем пять критериев, по которым вы сможете определить, будет ли конкретная диета эффективной и, самое главное, безопасной для вас", - написали врачи.

Суточная норма килокалорий

Средняя суточная норма килокалорий составляет около 2500 Ккал для мужчин и 2000 Ккал для женщин, но любая диета предусматривает потребление меньшего количества килокалорий, чтобы тратить больше энергии, чем получаете с пищей.

Согласно общим рекомендациям, худеть нужно медленно и постепенно - потеря веса не должна превышать 0,5-1,0 кг за неделю. Для достижения этой цели необходимо употреблять на 500 килокалорий меньше средней суточной нормы.

Контролировать количество потребленных килокалорий поможет дневник питания. Вы сможете записывать все, что съели в течение дня, и подсчитывать среднее количество килокалорий в рационе.

Кроме этого, такой дневник поможет вам определить, как именно уменьшить количество килокалорий и избегать употребления "пустых" калорий.

Помните, что отдельно рассчитывается средняя суточная норма килокалорий для детей, подростков, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин, поэтому представителям этих групп стоит предварительно консультироваться с врачом относительно любых изменений в рационе.

Принцип сбалансированного питания

Монодиеты, диеты, основанные на отказе или строгих ограничениях в потреблении отдельных групп пищевых продуктов (например, с высоким содержанием углеводов), скорее всего не предусматривают соблюдение принципа здорового сбалансированного питания.

Зачастую людям трудно придерживаться такого режима питания. Кроме того, любая диета, которая требует употребления одного типа продуктов питания (например, диета на основе капустных супов), может быть вредной для здоровья.

В министерстве отметили, что важно придерживаться рекомендаций по сбалансированному питанию.

Долгосрочная перспектива

Выбранная вами диета должна стать образом жизни, то есть вы должны придерживаться ее в течение длительного времени.

Ведь если резко изменить рацион и режим питания, существует высокий риск вернуться к старым привычкам и быстро набрать лишний вес.

Эффективность и безопасность

Определить этот критерий труднее всего. Обратите внимание, кто именно разработал эту диету, а также на результаты, которых достигли люди, которые ее придерживались.

"В то же время, если кому-то из ваших друзей или родственников удалось похудеть благодаря конкретной диете, еще не значит, что это идеальный вариант и для вас", - сказали в Минздраве.

Если вы хотите быть уверенными в целесообразности, эффективности и безопасности диеты, которую выбрали, лучше проконсультируйтесь с квалифицированным диетологом.

Реалистичные цели

Чаще всего разрекламированные диеты, которые обещают резкую потерю веса раз и навсегда, оказываются неэффективными на практике и почти всегда - вредными. Как правило, люди, которые быстро теряют много лишних килограммов, потом еще быстрее их набирают.

"Не забывайте, что согласно общим рекомендации, нормальной считается постепенная потеря 0,5-1,0 кг за неделю. Поэтому вы должны четко понимать, какую цель стремитесь достичь (желаемый вес), а также то, что процесс похудения должен быть постепенным", - подытожили врачи.