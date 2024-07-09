В больницы не поступали жалобы об отравлении водой возле "Охматдета", - Минздрав

"Стрессовые условия из-за трагедии, большой общественный интерес и другие обстоятельства порождают появление слухов и непроверенной информации. Поэтому сообщаем о том, что по состоянию на 11:00 в учреждения здравоохранения не поступали жалобы об отравлении водой от людей, которые находились в "Охматдет", - говорится в сообщении.

Советы специалистов по обращению с питьевой водой в бутылках: