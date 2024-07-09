В больницы не поступали жалобы об отравлении водой возле "Охматдета", - Минздрав

В медицинские учреждения не поступали жалобы об отравлении водой от людей, которые находились возле детской больницы "Охматдет" в Киеве после ракетного удара РФ 8 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"Стрессовые условия из-за трагедии, большой общественный интерес и другие обстоятельства порождают появление слухов и непроверенной информации. Поэтому сообщаем о том, что по состоянию на 11:00 в учреждения здравоохранения не поступали жалобы об отравлении водой от людей, которые находились в "Охматдет", - говорится в сообщении. Советы специалистов по обращению с питьевой водой в бутылках: Не храните воду на солнце: солнечные лучи могут нагревать пластиковые/стеклянные бутылки, что способствует выделению вредных химических веществ в воду. Храните воду в холодном, черном месте.

Проверяйте срок годности: как и любой другой продукт, вода в бутылке имеет свой срок годности. Употребляйте воду в указанную дату, чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем.

Храните воду в закрытых бутылках: во избежание попадания бактерий и загрязнений всегда закрывайте бутылку после использования. Открытая бутылка может стать местом размножения микроорганизмов.

Используйте воду в течение нескольких дней после открытия: открытая бутылка воды должна быть использована в течение 3-5 дней. После этого время качество воды может начать ухудшаться.

Храните воду подальше от химических веществ: не храните бутилированную воду рядом с агрессивными химикатами, например моющими средствами, поскольку пластиковые бутылки могут впитывать запахи и вещества из окружающей среды.

Не замораживайте бутылированную воду: пластик может трескаться или деформироваться при замораживании, что может привести к попаданию химических веществ в воду.

Используйте многоразовые фильтры: если вы используете многоразовые бутылки, инвестируйте в фильтр для воды. Это поможет обеспечить дополнительный уровень очистки и улучшить вкус воды.

Регулярно мойте многоразовые бутылки: если вы пользуетесь многоразовыми бутылками, мойте их ежедневно с моющим средством и теплой водой, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Не используйте одноразовые бутылки повторно.