Врачи советуют загрузить мобильное приложение, чтобы предотвратить инсульт. Как это работает

Чтобы самостоятельно контролировать показатели, являющиеся предвестниками инсульта, во всем мире используют мобильное приложение Stroke Riskometer. Благодаря ему можно рассчитать персональный риск инсульта, что важно для своевременной профилактики. С августа этого года приложение доступно на украинском языке.

При написании материала использовались следующие источники: данные Всемирной организации по борьбе с инсультом, сайты Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины.

РБК-Украина рассказывает больше о важности Stroke Riskometer и о том, как работает это приложение.

Почему важно контролировать риск инсульта?

При инсульте прекращается кровоснабжение части головного мозга. Развивается некроз мозговых клеток, то есть они повреждаются и гибнут. Это отрицательно сказывается на функциях организма и приводит к инвалидности. 70% людей, перенесших инсульт, имеют неврологические поражения, при этом 20% нуждаются в постоянной посторонней помощи.

К инсульту могут привести сердечно-сосудистые заболевания, систематическое повышение артериального давления, увеличение уровня холестерина в крови.

Различают ишемический и геморрагический инсульт. Ишемический обусловлен закупоркой сосудов, а геморрагический развивается вследствие разрыва сосудов и кровоизлияния в мозг.

Согласно статистике ВОЗ инсульт является второй по частоте причиной смертности в мире.

В Украине ежегодно регистрируется более 100 тыс. новых случаев инсульта. По данным Минздрава, в 2023 году частота инсультов в нашей стране увеличилась на 16%. Есть прогнозы, что из-за войны инсульты все чаще будут развиваться у молодых людей (заболевание "помолодеет" на 10-15 лет).

В то же время врачи утверждают, что инсульт можно предотвратить. Большое значение для профилактики имеют физическая активность и рацион.

Чем полезен Stroke Riskometer?

Пользователь заполняет краткий опросник и получает персональный расчет риска инсульта, а также инфаркта на следующие 5 и 10 лет. Приложение учитывает возраст, пол, рост, вес, этническую принадлежность, артериальное давление, хронические заболевания, перенесенный инсульт у близких родственников, образ жизни.

В опроснике есть вопросы относительно порций алкоголя в сутки, количества фруктов и овощей в ежедневном рационе, количества часов физической активности в неделю и т.д.

После обработки всех ответов приложение определяет факторы риска, например малоподвижный образ жизни, курение, чрезмерное употребление алкоголя, стресс, повышенное артериальное давление.

Важно, что на основе выявленных факторов приложение формулирует персонализированные рекомендации, как снизить риск.

Это могут быть советы относительно диеты, например:

добавить в рацион овощи и фрукты разных цветов;

вместо пасты и риса выбрать овощи – картофель или морковь;

цельные растительные пищевые продукты сделать основой каждого приема пищи;

употреблять рыбу как источник полезных жиров;

пить много воды;

ограничить употребление кофеина и алкоголя;

заканчивать прием пищи, когда почувствуете сытость.

Stroke Riskometer можно скачать в AppStore или Google Play. На украинский язык приложение перевела общественная организация Just Save Life, а перевод осуществлялся в рамках инициативы "Гарантовано!", направленной на то, чтобы информировать о медицинских услугах, гарантированных пациентам бесплатно.

Скриншоты

Почему Stroke Riskometer можно доверять?

Приложение разработала группа экспертов из 102 стран во главе с врачами из Новой Зеландии.

Stroke Riskometer основан на авторитетных научных публикациях и признан Всемирной организацией по борьбе с инсультом.