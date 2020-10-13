Лігу чемпіонів з хокею скасували через коронавірус

Президент хокейної Ліги чемпіонів Петер Занер заявив, що турнір в сезоні-2020/21 не відбудеться через пандемію коронавірусу. Він зазначив, що здоров'я та безпека всіх учасників команд наразі є основним пріоритетом.

Про це повідомляє прес-служба турніру.

"З огляду на всі обставини, керівництво прийшло до висновку, що провести сезон-2020/21 не є можливим для ліги та команд як з організаційної, так і з економічної точок зору", - сказав Занер.

Він також зазначив, що із поточним розвитком ситуації не можна гарантувати, що всі учасники Ліги чемпіонів зможуть прибути на батьківщину в здоровому стані. Крім того, Занер висловив упевненість що ситуація нормалізується і пандемія не завадить проведенню сезону-2021/22.

Зазначається, що турнір мав пройти з 6 жовтня 2020 року по 9 лютого 2021 року.

Нагадаємо, через коронавірус уряд Латвії скасував Ризький марафон вперше за майже 30 років.

Також РБК-Україна писало, що у Європі вперше за період пандемії зафіксовано понад 109 тисяч нових випадків зараження коронавірусом.