ЛІГА: ЗАКОН запустила власний юридичний рейтинг

Всеукраїнський рейтинг ринку юридичних послуг LIGA ZAKON AWARDS 2019 - це облік всіх побажань і рекомендацій від професіоналів юридичної галузі і кращого світового досвіду. За останні 15 років український юридичний ринок отримав кілька масштабних конкурсів, компанії стали активно подаватися в номінації на міжнародні премії і навіть вигравати їх. І тільки одного не вистачало - визнання клієнтами.



У Оркомітет Рейтингу стверджують, що мета - створити об'єктивний рейтинг, якому б довіряли і компанії, і клієнти. Методологію презентували представникам бізнес-спільноти та медіа.



«Цього український юридичний ринок чекав давно. Одне з основних переваг нашого Рейтингу - це система визначення переможців. Ми презентували прозорий алгоритм, який зрозумілий всім. До того ж враховані побажання в об'єктивності. Як компанія, яка обслуговує юридичний ринок, ми, як ніхто інший, розуміємо потребу в об'єктивній і повній інформації. Впевнена, що поява Рейтингу LIGA ZAKON AWARDS буде позитивно сприяти галузевої конкуренції. »- коментує Марина Бондаренко, співзасновник і головний виконавчий директор компанії ЛІГА: ЗАКОН.



«Методологія Рейтингу - це величезна робота команди ЛІГА: ЗАКОН та партнерів, клієнтів, яких ми більше двох місяців опитували, збирали експертні думки. Ми очікуємо, що до складу журі увійдуть шановні юристи юридичних компаній і представники юридичних департаментів інших сфер бізнесу. У рейтингу ми будемо оцінювати як компанії, так і персоналії, враховуючи їх перемоги в міжнародних конкурсах. Окремий блок номінацій передбачений для LegalTech рішень, які допомагають юристам ефективно виконувати їхню роботу. »- Валерій Решетняк, директор LegalTech бізнесу компанії ЛІГА: ЗАКОН.

В якості членів журі будуть експерти ринку - представники юридичних компаній та юристи in-house. У цьому статусі не може голосувати за себе власник, топ-менеджер або співробітник компанії / організації номінанта премії.

Формування складу експертного журі і подача анкет номінантами відбудеться до 31 жовтня 2019 року.



Категорії номінантів Рейтингу LIGA ZAKON AWARDS наступні:

Компанії та персоналії (сумарно за оцінками журі та ринку)

Судові спори (суди загальної юрисдикції)

Господарський процес

Комплексне юридичне обслуговування

Кримінальне право

Податкове право

Корпоративне право

Банківське та фінансове право

Нерухомість і будівництво

Земельне та аграрне право

Фармацевтика і медичне право

Кращі рішення:

Краще рішення для автоматизації договірної роботи

Кращий медіа ресурс для юристів

Краща CRM система для роботи з клієнтами юридичної фірми

Краща компанія з проведення навчальних заходів для юристів

LegalTech стартап року

А також Вибір року - спеціальна номінація, переможець в якій визначиться шляхом моніторингу і аналізу медіа-активності за останні 12 місяців.



6 грудня переможці отримають свої нагороди на Церемонії нагородження LIGA ZAKON AWARDS 2019