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ЛІГА: ЗАКОН запустила власний юридичний рейтинг

Новини » Прес-релізи    11.10.2019 - 14:15
ЛІГА: ЗАКОН запустила власний юридичний рейтинг

Всеукраїнський рейтинг ринку юридичних послуг LIGA ZAKON AWARDS 2019 - це облік всіх побажань і рекомендацій від професіоналів юридичної галузі і кращого світового досвіду. За останні 15 років український юридичний ринок отримав кілька масштабних конкурсів, компанії стали активно подаватися в номінації на міжнародні премії і навіть вигравати їх. І тільки одного не вистачало - визнання клієнтами.

У Оркомітет Рейтингу стверджують, що мета - створити об'єктивний рейтинг, якому б довіряли і компанії, і клієнти. Методологію презентували представникам бізнес-спільноти та медіа.

«Цього український юридичний ринок чекав давно. Одне з основних переваг нашого Рейтингу - це система визначення переможців. Ми презентували прозорий алгоритм, який зрозумілий всім. До того ж враховані побажання в об'єктивності. Як компанія, яка обслуговує юридичний ринок, ми, як ніхто інший, розуміємо потребу в об'єктивній і повній інформації. Впевнена, що поява Рейтингу LIGA ZAKON AWARDS буде позитивно сприяти галузевої конкуренції. »- коментує Марина Бондаренко, співзасновник і головний виконавчий директор компанії ЛІГА: ЗАКОН.

«Методологія Рейтингу - це величезна робота команди ЛІГА: ЗАКОН та партнерів, клієнтів, яких ми більше двох місяців опитували, збирали експертні думки. Ми очікуємо, що до складу журі увійдуть шановні юристи юридичних компаній і представники юридичних департаментів інших сфер бізнесу. У рейтингу ми будемо оцінювати як компанії, так і персоналії, враховуючи їх перемоги в міжнародних конкурсах. Окремий блок номінацій передбачений для LegalTech рішень, які допомагають юристам ефективно виконувати їхню роботу. »- Валерій Решетняк, директор LegalTech бізнесу компанії ЛІГА: ЗАКОН.
В якості членів журі будуть експерти ринку - представники юридичних компаній та юристи in-house. У цьому статусі не може голосувати за себе власник, топ-менеджер або співробітник компанії / організації номінанта премії.
Формування складу експертного журі і подача анкет номінантами відбудеться до 31 жовтня 2019 року.

Категорії номінантів Рейтингу LIGA ZAKON AWARDS наступні:
Компанії та персоналії (сумарно за оцінками журі та ринку)

  • Судові спори (суди загальної юрисдикції)
  • Господарський процес
  • Комплексне юридичне обслуговування
  • Кримінальне право
  • Податкове право
  • Корпоративне право
  • Банківське та фінансове право
  • Нерухомість і будівництво
  • Земельне та аграрне право
  • Фармацевтика і медичне право

Кращі рішення:

  • Краще рішення для автоматизації договірної роботи
  • Кращий медіа ресурс для юристів
  • Краща CRM система для роботи з клієнтами юридичної фірми
  • Краща компанія з проведення навчальних заходів для юристів
  • LegalTech стартап року

А також Вибір року - спеціальна номінація, переможець в якій визначиться шляхом моніторингу і аналізу медіа-активності за останні 12 місяців.

6 грудня переможці отримають свої нагороди на Церемонії нагородження LIGA ZAKON AWARDS 2019

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