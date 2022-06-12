Ліга націй: Англія та ще 2 гранди підхопили нічийний синдром, Нідерланди врятувалися з 0:2

Ліга націй, Дивізіон А, 3-й тур

Група А3

Англія – Італія – 0:0

Угорщина – Німеччина – 1:1

Голи: Надь, 6 – Гофманн, 9

Група А 4

Нідерланди – Польща – 2:2

Голи: Классен, 51, Дюмфріс, 54 – Кеш, 18, Зєліньскі, 49

Нереалізований пенальті: Депай, 90+1 (Н)

Уельс – Бельгія – 1:1

Голи: Джонсон, 86 – Тілеманс, 51

На Туманному Альбіоні збірні Англії та Італії розписали нудні нулі. Обидві команди взяли за ціль передусім не пропустити, а забити й не вдалося. Завдавши лише 7 ударів у площину воріт на двох, суперники зберегли статус-кво – італійці залишилися в лідерах, англійці – аутсайдер групи.

Цікавіше було в Будапешті. Угорці активно почали й забили вже на 6-й хвилині. Це Жолт Надь вчасно підключився до атаки, підхопив м'яч після сейву Нойєра та ефектно пробив під перекладину. Відігралися німці за три хвилини, коли Йонас Гофманн утік на побачення з кіпером після розкішної передачі Шлоттербека й холоднокровно реалізував момент.

Найгарячіше було в Роттердамі. Місцеві "Ораньє" пропустили двічі від поляків у стартові відрізки кожного з таймів. Спершу Метті Кеш класно пробив за діагоналлю в дальній кут із кута штрафного, а на 49-й хвилині Франковскі та Зєліньскі вискочили вдвох на воротаря і хавбек "Наполі" використав нагоду.

Та нідерландці оформили камбек за три хвилини. Для початку Деві Классен в один дотик замкнув навіс із лівого флангу. А згодом Дензел Дюмфріс потужним ударом завершив ще одну атаку господарів. Вирвати перемогу вони могли на останніх хвилинах, але Мемфіс Депай пробив у стійку з 11-метрової позначки.

Натомість у паралельному матчі групи збірна Бельгії не втримала перемогу над валлійцями. Відкрили рахунок "червоні дияволи" на старті другої половини зусиллями Юрі Тілеманса. Проте, збірна Уельсу зуміла вибороти нічию під завісу матчу. За "драконів" забив форвард Бреннан Джонсон.

Турнірне становище в групі А3 Ліги націй:

Турнірне становище в групі А4 Ліги націй: