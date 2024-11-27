Лига чемпионов: "Ливерпуль" разобрался с "Реалом" – Салах и Мбаппе опозорились

Английский "Ливерпуль" обыграл мадридский "Реал" в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Лига чемпионов, основной раунд, 5-й тур
"Ливерпуль" – "Реал" – 2:0
Голы: Макаллистер, 52, Гакпо, 77
Нереализованные пенальти: Салах, 70 – Мбаппе, 61
Мерсисайдцы выглядели более острыми в первом тайме. Трижды на ударных позициях оказался Нуньес. Дважды форвард не смог переиграть Куртуа – с острого угла и в ближнем бою. Затем уругваец не попал в створ головой после навеса Макаллистера.
Достичь своего "Ливерпуля" сумел на старте второй половины. "Пристрелку" исполнил Джонс, с рикошетом отправивший мяч рядом со штангой. А вот на 52-й минуте все сложилось для Макаллистера – чемпион мира сыграл в стенку с Брэдли и пробил в дальний угол из-под Асенсио.
Не прошло и десяти минут, как "Реал" получил возможность отыграться. Васкес финтом заставил Робертсона сфолить на себе – пенальти. К отметке подошел Мбаппе, но переиграть Келлехера из "отметки" не сумел. На 70-й минуте у Салаха был шанс показать мастер-класс одиннадцатиметровых, но он не попал даже в створ.
"Красные" нашли момент, чтобы удвоить преимущество. Забил "Ливерпуль" в английском стиле – Робертсон подал с левого фланга, а Гакпо головой фактически расстрелял Куртуа. "Ливерпуль" удержал победный счет и с пятью победами в активе остался лидером турнира. Зато "Реал" – аж на 24-й строчке (6 очков).
К слову, донецкий "Шахтер" досадно уступил ПСВ на финальных минутах.
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