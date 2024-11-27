ua en ru
Чт, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Лига чемпионов: "Ливерпуль" разобрался с "Реалом" – Салах и Мбаппе опозорились

Ливерпуль, Среда 27 ноября 2024 23:59
UA EN RU
Лига чемпионов: "Ливерпуль" разобрался с "Реалом" – Салах и Мбаппе опозорились Фото: Мерсисайдцы сняли "королевский" скальп (x.com/LFC)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Ливерпуль" обыграл мадридский "Реал" в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, основной раунд, 5-й тур

"Ливерпуль" – "Реал" – 2:0

Голы: Макаллистер, 52, Гакпо, 77

Нереализованные пенальти: Салах, 70 – Мбаппе, 61

Мерсисайдцы выглядели более острыми в первом тайме. Трижды на ударных позициях оказался Нуньес. Дважды форвард не смог переиграть Куртуа – с острого угла и в ближнем бою. Затем уругваец не попал в створ головой после навеса Макаллистера.

Достичь своего "Ливерпуля" сумел на старте второй половины. "Пристрелку" исполнил Джонс, с рикошетом отправивший мяч рядом со штангой. А вот на 52-й минуте все сложилось для Макаллистера – чемпион мира сыграл в стенку с Брэдли и пробил в дальний угол из-под Асенсио.

Не прошло и десяти минут, как "Реал" получил возможность отыграться. Васкес финтом заставил Робертсона сфолить на себе – пенальти. К отметке подошел Мбаппе, но переиграть Келлехера из "отметки" не сумел. На 70-й минуте у Салаха был шанс показать мастер-класс одиннадцатиметровых, но он не попал даже в створ.

"Красные" нашли момент, чтобы удвоить преимущество. Забил "Ливерпуль" в английском стиле – Робертсон подал с левого фланга, а Гакпо головой фактически расстрелял Куртуа. "Ливерпуль" удержал победный счет и с пятью победами в активе остался лидером турнира. Зато "Реал" – аж на 24-й строчке (6 очков).

К слову, донецкий "Шахтер" досадно уступил ПСВ на финальных минутах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал Ливерпуль Лига Чемпионов
NEWS
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться