Лига чемпионов: "Арсенал" с чудо-дублем Райса сокрушил "Реал", "Интер" на выезде одолел "Баварию"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей .

Лига чемпионов, 1/4 финала, первые матчи

"Арсенал" - "Реал" - 3:0

Голы: Райс, 58, 70, Мерино, 75

Удаления: Камавинга (Р), 90 (вторая желтая)

"Бавария" - "Интер" - 1:2

Голы: Мюллер, 85 - Мартинес, 38, Фраттези, 88

"Арсенал" против "Реала" доминировал на протяжении всей игры. Лондонцы провели великолепный первый тайм, имели несколько моментов, а однажды, в конце первого тайма, просто обязаны были открывать счет. На 44-й минуте Райс головой пробил в нижний угол ворот - "Реал" спас Куртуа. Добивал Мартинелли, но бельгиец снова был на месте. Первый тайм без голов.

Во втором лондонцы давили еще больше, но "сливочные" держались. Продолжалось это до первого гола. На 58-й минуте хозяева получили право на штрафной и Райс великолепным прямым ударом открыл счет.

"Арсенал" активизировался еще больше, летел вперед, как на крыльях. На 70-й минуте лондонцы снова исполняли штрафной, почти с той же точки. К мячу снова подошел Райс - и оформил дубль прямым ударом. После этого мадридцев уже можно было брать голыми руками - команда расклеилась полностью.

Третий гол "канониров" провел на 75-й минуте Мерино. Окрыленный "Арсенал" мог забивать еще. Мадридцы, показалось, ждали скорейшего окончания этого ужаса. В конце матча ко всем бедам добавилось еще и удаление Камавинги.

Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин не попал в заявку на игру из-за травмы. Александр Зинченко из "Арсенала" находился в запасе, но на поле так и не появился.

Штрафные в исполнении Райса сегодня были, как пенальти (фото: x.com/Arsenal)

"Бавария" и "Интер" в первом тайме продемонстрировали очень динамичный и яркий футбол. При достаточно равной игре больше повезло миланцам, которые ближе к перерыву смогли открыть счет. После передачи Тюрама мяч в сетку отправил Мартинес. Хозяева также имели свои шансы, но с реализацией возникли трудности. Второй тайм "Интер" откровенно провалил, но все же сумел вырвать победу благодаря голу Фраттези, который удачно вышел на замену.

Капитан "Интера" Лаутаро Мартинес забил первый гол в ворота "Баварии" (фото: x.com/Inter_en)

"Арсенал" и "Интер" сделали весомые заявки на выход в полуфинал. Ответные матчи в этих парах состоятся 16 апреля.