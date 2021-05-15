RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ліга арабських держав звинуватила Ізраїль в ескалації військового конфлікту в Секторі Газа

Автор: РБК-Україна

Ліга арабських держав (лад) звинуватила Ізраїль в ескалації військового конфлікту в Секторі Газа. Організація засудила дії ізраїльських військових і закликала до запуску мирного процесу на міжнародно-правовій основі.

Про це йдеться в спеціальній заяві лад, опублікованому в Facebook організації.

У заяві підкреслюється, що Ізраїль "несе повну відповідальність за нинішню агресивну війну, ескалацію і всі злочинні дії", пов'язані із загостренням конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями.

В організації засудили дії Ізраїлю в Секторі Газа, назвавши "варварськими удари" по населених пунктах анклаву, які призвели до численних жертв. У лад зажадали від міжнародного співтовариства, країн-членів Близькосхідного "квартету", регіональних і міжнародних організацій, а також від Радбезу ООН негайно втрутитися в конфлікт, щоб"покласти край трагедії, що почалася в 1948 році, і зупинити агресивну війну проти палестинців".

В організації також вказали на важливість "запуску мирного процесу на міжнародно-правовій основі для припинення окупації і зміцнення Незалежної Держави Палестина зі столицею в Східному Єрусалимі".

Нагадавши, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За останніми даними, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.

Зазначимо, у політичному керівництві палестинського угруповання ХАМАС оголосили про готовність припинити обстрілювати територію Ізраїлю. Однак ізраїльська влада на цю пропозицію не відреагувала.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сектор ГазаконфликтобстрелІзраїль