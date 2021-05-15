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Ліга арабських держав звинуватила Ізраїль в ескалації військового конфлікту в Секторі Газа

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Каїр, Субота 15 травня 2021 17:51
Ліга арабських держав звинуватила Ізраїль в ескалації військового конфлікту в Секторі Газа Фото: засідання Ліги арабських держав (twitter.com/arableague)
Автор: РБК-Україна

Ліга арабських держав (лад) звинуватила Ізраїль в ескалації військового конфлікту в Секторі Газа. Організація засудила дії ізраїльських військових і закликала до запуску мирного процесу на міжнародно-правовій основі.

Про це йдеться в спеціальній заяві лад, опублікованому в Facebook організації.

У заяві підкреслюється, що Ізраїль "несе повну відповідальність за нинішню агресивну війну, ескалацію і всі злочинні дії", пов'язані із загостренням конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями.

В організації засудили дії Ізраїлю в Секторі Газа, назвавши "варварськими удари" по населених пунктах анклаву, які призвели до численних жертв. У лад зажадали від міжнародного співтовариства, країн-членів Близькосхідного "квартету", регіональних і міжнародних організацій, а також від Радбезу ООН негайно втрутитися в конфлікт, щоб"покласти край трагедії, що почалася в 1948 році, і зупинити агресивну війну проти палестинців".

В організації також вказали на важливість "запуску мирного процесу на міжнародно-правовій основі для припинення окупації і зміцнення Незалежної Держави Палестина зі столицею в Східному Єрусалимі".

Нагадавши, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За останніми даними, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.

Зазначимо, у політичному керівництві палестинського угруповання ХАМАС оголосили про готовність припинити обстрілювати територію Ізраїлю. Однак ізраїльська влада на цю пропозицію не відреагувала.

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