Ліга арабських держав звинуватила Ізраїль в ескалації військового конфлікту в Секторі Газа

Ліга арабських держав (лад) звинуватила Ізраїль в ескалації військового конфлікту в Секторі Газа . Організація засудила дії ізраїльських військових і закликала до запуску мирного процесу на міжнародно-правовій основі.

Про це йдеться в спеціальній заяві лад, опублікованому в Facebook організації.

У заяві підкреслюється, що Ізраїль "несе повну відповідальність за нинішню агресивну війну, ескалацію і всі злочинні дії", пов'язані із загостренням конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями.

В організації засудили дії Ізраїлю в Секторі Газа, назвавши "варварськими удари" по населених пунктах анклаву, які призвели до численних жертв. У лад зажадали від міжнародного співтовариства, країн-членів Близькосхідного "квартету", регіональних і міжнародних організацій, а також від Радбезу ООН негайно втрутитися в конфлікт, щоб"покласти край трагедії, що почалася в 1948 році, і зупинити агресивну війну проти палестинців".

В організації також вказали на важливість "запуску мирного процесу на міжнародно-правовій основі для припинення окупації і зміцнення Незалежної Держави Палестина зі столицею в Східному Єрусалимі".