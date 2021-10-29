Лідери G20 виступають за скорочення термінів розробки вакцин до 100 днів

Зокрема, мова також йде про розробку ліків та засобів для тестувань хвороб.

"Ми будемо підтримувати науку, щоб скоротити цикл розробки безпечних та ефективних вакцин, терапевтичних засобів та засобів діагностики з 300 до 100 днів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що відповідний проект лідери G20 мають розглянути на саміті, який відбудеться на вихідних в Римі.

"Раніше фінансування та розробка вакцин іноді займала понад 10 років, але пандемія COVID-19 викликала безпрецедентний сплеск досліджень, випробувань та нормативних процедур, які дозволили отримати вакцини менш як за рік", - вказано в повідомленні.