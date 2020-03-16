Лідери ЄС проведуть ще одне онлайн-засідання через коронавірус

Ілюстративне фото (csamir.com)

Минулого тижня лідери ЄС уже проводили саміт по цій самій тематиці

Президент Європейської ради Шарль Мішель скликає ще один онлайн-саміт ЄС через коронавірус. Про це повідомляє EUobserver.

Зазначимо, минулого тижня лідери ЄС уже проводили саміт по цій самій тематиці.

"Стримування поширення вірусу, забезпечення достатнього медичного обладнання, стимулювання наукових досліджень і обмеження економічних наслідків є ключовим моментом", - заявив Мішель.

Нагадаємо, Євросоюз обмежив експорт медичних захисних засобів, які можуть бути використані в боротьбі проти поширення коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що з України в Європейський союз намагалися вивезти 50 тисяч респіраторних масок, експорт яких був заборонений у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на час карантину з-за коронавіруса в Україні заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення. зокрема, до 1 червня заборонений експорт медичних масок, рукавичок і захисного одягу.