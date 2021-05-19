RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лідерам ЄС не вдалося затвердити єдиний COVID-паспорт

Автор: Ігор Литвиненко

Лідерам Євросоюзу не вдалося завершити роботу над єдиною схемою впроваджень Covid-паспортів. Переговори відновляться в четвер, 20 травня.

Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.

Цифровий сертифікат планують запустити в Євросоюзі в кінці червня. Він дозволить відкрити більше країн ЄС для подорожей всередині блоку.

Документ міститиме інформацію про негативний результат тесту на коронавірус, чи був він вакцинований або одужав. Наявність covid-паспорта дозволить туристам уникнути карантину при в'їзді в країну ЄС.

Зараз в Євросоюзі на національних рівнях вирішується питання про проведення безкоштовних тестувань на COVID. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, шоста частина дорослого населення ЄС нині повністю вакцинована. До вересня цей показник планують підняти до 70%.

Нагадаємо, у червні в ЄС планують запустити систему covid-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

Уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу, щоб українці могли безперешкодно подорожувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзпаспортКоронавірусВакцина від коронавірусу