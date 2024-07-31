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Лидера ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Фото: лидер ХАМАС Исмаил Хания (flickr.com)
Автор: Вадим Ребрина

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей были убиты в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое цитирует иранское агентство Mehr.

В КСИР сообщили, что ведется расследование инцидента.

Как сообщает AP, Хания в Тегеране принимал участие в церемонии присяги президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Аналитики иранского государственного телевидения сразу же стали обвинять в нападении Израиль.

Сам Израиль пока не комментировал информацию.

Обновлено в 06:53. ХАМАС обвинил Израиль в убийстве Хании во время авиаудара в Иране, сообщает Bloomberg.

Напомним, в апреле ЦАХАЛ ликвидировал трех сыновей Хании в результате удара на севере Сектора Газа.

Вчера, 30 июля ЦАХАЛ в ответ на обстрел Хесболлой Голанских высот нанес авиаудар по столице Ливана Бейруту. В результате атаки, по информации израильской стороны, ликвидирован верховный командир Хесболлы Фуад Шукр.

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