Лидера ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей были убиты в результате обстрела их резиденции в Тегеране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое цитирует иранское агентство Mehr.
В КСИР сообщили, что ведется расследование инцидента.
Как сообщает AP, Хания в Тегеране принимал участие в церемонии присяги президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Аналитики иранского государственного телевидения сразу же стали обвинять в нападении Израиль.
Сам Израиль пока не комментировал информацию.
Обновлено в 06:53. ХАМАС обвинил Израиль в убийстве Хании во время авиаудара в Иране, сообщает Bloomberg.
Напомним, в апреле ЦАХАЛ ликвидировал трех сыновей Хании в результате удара на севере Сектора Газа.
Вчера, 30 июля ЦАХАЛ в ответ на обстрел Хесболлой Голанских высот нанес авиаудар по столице Ливана Бейруту. В результате атаки, по информации израильской стороны, ликвидирован верховный командир Хесболлы Фуад Шукр.
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