У лідера Демократичної партії Італії діагностували коронавірус

У лідера Демократичної партії Італії Ніколи Зінгаретті діагностували зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blog Sicilia.

За словами Зінгаретті, він проведе деякий час на карантині у себе вдома, звідки буде виконувати частину своєї політичної роботи.

Раніше ВООЗ назвали помилковими надії на зникнення COVID-19 влітку. При цьому директор програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан заявив, що вірус може зберегти здатність поширюватися.

Додамо, що президент Естонії Керсті Кальюлайд після повернення зі Сполучених Штатів здала аналізи на коронавірус COVID-19. При цьому наголошується, що Кальюлайд відмовилася від участі в заходах, присвячених річниці Конгресу Естонії з метою попередження можливості поширення коронавіруса.

Крім того, в Ісландії після виявлення випадків коронавіруса, було оголошено надзвичайний стан. Станом на 7 березня загальне число підтверджених випадків становить 43.