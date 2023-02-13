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Лидер "Зари" пережил инфаркт на тренировке: сердце защитника останавливалось трижды

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Понедельник 13 февраля 2023 17:38
Лидер "Зари" пережил инфаркт на тренировке: сердце защитника останавливалось трижды Фото: Олег Данченко в цветах АЕКа (aekfc.gr)
Автор: Антон Федорцив

На тренировочном сборах луганской "Зари" в Турции едва не случилось несчастья. Медикам пришлось спасать жизнь защитника Олега Данченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Футбол 2.0".

Накануне 28-летний украинец пережил инфаркт во время тренировки. Врачи сумели реанимировать защитника и отправили его в больницу.

По данным ТаТоТаке, Данченко пережил клиническую смерть. В течение непродолжительного времени его сердце останавливалось трижды. Спасла украинского футболиста счастливая случайность. Рядом с тренировочным полем "Зари" проходил семинар Австрийского футбольного союза, в котором принимали участие медики с дефибриллятором.

Данченко воспитывался в структуре запорожского "Металлурга", а на профессиональном уровне дебютировал в составе хмельницкого "Динамо" в сезоне 2010/11. Позже выступал в "Черноморце" и "Шахтере", а уже после оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей уехал играть в Россию.

Зимой 2021 года Данченко за 1 млн евро выкупил греческий АЕК. На Балканах провел 11 матчей во всех турнирах и перебрался в "Зарю" на правах аренды. По итогам первого круга УПЛ сезона 2022/23 болельщики луганцев выбрали его лучшим игроком команды.

К слову, ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на матч "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы.

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