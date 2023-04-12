Лидер Первой лиги выгнал футболиста за толчок женщины-рефери

23-летний украинец поплатился за собственную несдержанность. Защитник стал безработным по мотивам инцидента в домашнем матче против запорожского "Металлурга".

Рефери Причина в одном из эпизодов не назначила пенальти в ворота гостей. Ее сразу окружили житомиряне и начали бурно протестовать, а самым активным оказался Червак. Он толкнул арбитра, но та не растерялась и "наградила" хулигана прямой красной карточкой.

"Официальная позиция футбольного клуба "Полесье" – клуб считает подобное поведение недопустимым, клуб не терпит и не принимает каких-либо проявлений физического воздействия на всех участников матча, персонал клубов-соперников или бригады арбитров", – говорится в заявлении.

Сам Червак через несколько часов после поединка публично извинился за свое поведение. Свой поступок он попытался объяснить "эмоциями и обстоятельствами". Контрольно-дисциплинарные футбольные органы Украины пока не наказали защитника за инцидент.