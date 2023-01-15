Лидер "Мемфиса" Морант оформил убийственный "томагавк": момент дня в НБА

"Первый номер" теннессийцев деклассировал оборону "Индианы" зрелищным слэм-данком. Под занавес третьей четверти он убежал от двух защитников "Пэйсерс", ворвался в "краску" и из-под Смита выполнил "томагавк" одной рукой – завел мяч за спину и вколотил сверху.

Этот и подобный эпизоды позволили "Гриззлис" одержать уверенную победу на выезде (130:112). "Мемфис" вместе с "Денвером" продолжил делить 1-2 места в Западной конференции НБА. Рекорд команд одинаков – 29 побед, 13 поражений.

Сам Морант провел на паркете 25 минут. За это время он успел набрать 23 очка, сделал 3 подбора и отдал 10 передач. Защитник "Индианы" Крис Дуарте набрал 25 пунктов и стал самым результативным в матче.

Кто такой Джа Морант

Уроженец Южной Каролины выступал за "Мюррей Стэйт Рейсерс" на студенческом уровне. На драфте НБА-2019 "Мемфис" выбрал его под 2-м номером.

Стал новичком года в ассоциации в 2020 году. В прошлом году был признан самый прогрессирующим игроком НБА и попал в ростер Матча всех звезд. На профессиональном уровне проводит четвертый сезон.

Кумир Моранта – плеймейкер "Лейкерс" Расселл Вестбрук. Увлекается хип-хопом, а на левой руке сделал татуировку с надписью beneath no one ("ни под кем").