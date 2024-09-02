Лидер "Ливерпуля" после избиения МЮ шокировал заявлением об уходе

Накануне мерсисайдцы разгромили "Манчестер Юнайтед" на выезде (3:0). Египтянин оформил третий мяч "Ливерпуля" и дважды ассистировал Луису Диасу.

"Это последний раз я играл на "Олд Траффорд". Никто из клуба не подходил ко мне с новым контрактом. Я очень хорошо провел лето, имел много времени побыть наедине и немного поразмыслить о хорошем. Это мой последний год в "Ливерпуле", поэтому я хочу им насладиться", – заявил Салах.

Нападающий присоединился к "Ливерпулю" летом 2017 года. С тех пор он провел за "красных" 352 матча во всех турнирах, в которых забил 214 мячей и отдал 92 результативных передачи. В рядах команды Салах завоевал титул АПЛ 2019/20, кубок Лиги чемпионов 2018/19, ряд других трофеев.

Кто такой Мохамед Салах

Уроженец мухафазы Гарбия, воспитанник каирского "Мокавлуна". Перебрался в Европу перед сезоном 2012/13.

Отыграл два года за швейцарский "Базель" и перешел в лондонский "Челси". Закрепиться в составе английского гранда не сумел и переехал в Италию. Там на протяжении трех сезонов защищал цвета флорентийской "Фиорентины" и столичной "Ромы". "Ливерпуль" приобрел египтянина за 42 млн евро.

В составе сборной Египта дебютировал в 2011 году и дважды стал вице-чемпионом Африки (2017, 2021). Трижды был лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги и завоевал более десятка других индивидуальных наград.