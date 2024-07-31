Лидер "Исламского джихада" находился в здании, где убили главаря ХАМАС. Он выжил, - СМИ

Убийство предводителя ХАМАС

Напомним, 31 июля стало известно, что лидер группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате обстрела их резиденции в Тегеране. Также погиб один из его телохранителей. Иран пригрозил ответить на убийство лидера ХАМАС.

Известно, что главарь ХАМАС и лидер "Исламского джихада" присутствовали на церемонии, когда новый президент Ирана принял присягу. Также в церемонии приняли участие высокопоставленные представители хуситов и "Хезболлы".

Добавим, что президент Ирана Масуд Пезешкиан принял присягу под скандирование "Смерть Америке и Израиля".

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