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Лидер "Исламского джихада" находился в здании, где убили главаря ХАМАС. Он выжил, - СМИ

Фото: Зиад ан-Накхала (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В здании, где был убит главарь ХАМАС Исмаил Хания, в момент обстрела находился также лидер "Исламского джихада" Зиад ан-Накхала. Он выжил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным СМИ, лидер "Исламского джихада" был в том же здании в Тегеране, что и Хания, когда его обстреляли. Накхала находился на другом этаже в момент атаки.

Отмечается, что лидер "Исламского джихада" не был целью атаки и не был убит.

 

 

 

Убийство предводителя ХАМАС

Напомним, 31 июля стало известно, что лидер группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате обстрела их резиденции в Тегеране. Также погиб один из его телохранителей. Иран пригрозил ответить на убийство лидера ХАМАС.

Известно, что главарь ХАМАС и лидер "Исламского джихада" присутствовали на церемонии, когда новый президент Ирана принял присягу. Также в церемонии приняли участие высокопоставленные представители хуситов и "Хезболлы".

Добавим, что президент Ирана Масуд Пезешкиан принял присягу под скандирование "Смерть Америке и Израиля".

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