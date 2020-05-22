Лідер групи "Друга Ріка" розповів про проблеми з алкоголем та наркотиками

Український музикант і лідер групи "Друга Ріка" Валерій Харчишин зізнався, що мав проблеми з алкоголем та наркотиками. Як розповідає сам музикант, особливою проблемою була алкогольна залежність, яка приводила до проблем з пам'яттю.

Про свої проблеми з залежностями артист зізнався у програмі співачки Олі Полякової "Полявидение".

Як розповів Валерій Харчишин, на початку його творчої кар'єри він міг дозволити собі наркотики, але не дуже важкі.

"Я не пробував ні разу ін'єкційних наркотиків. ЛСД ні, гриби ні, MDMA одного разу, колись дуже давно. Я пам'ятаю, це було жахливо, ми летіли з якогось концерту, це було дуже смішно, страшно, тому що у мене були очі по сім копійок. До того ж я хотів спати, втома. Марихуана так, але мене від неї нудить", - зізнався Харчишин.

Але найбільшою своєю проблемою тих часів Харчишин називає алкоголь. Артист зізнався, що міг так сильно напитися, що після відіграного концерту не пам'ятав, чи відбувся виступ.

"Мабуть, єдиний наркотик, до якого я звик і це було проблемою для мене. Тому що в ті юні роки, коли ми починали грати, деколи ми навіть не пам'ятали, що ми робимо, коли виходили на сцену, потім завершували концерт і іноді не пам'ятали, що концерт відбувся", - поділився артист.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова зробила відверте зізнання про зовнішність.