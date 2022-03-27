Лідер білоруської опозиції-Байдену: білоруси разом з українцями борються за свободу

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила президенту США Джо Байдену, що білоруси безстрашно стоять поруч з народом України. Телефонна розмова відбулася, коли Байден прямував до США після візиту до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Я подякувала Президенту Байдену за сьогоднішній виступ у Варшаві та керівництво США у великій битві за свободу, битві між свободою і репресіями", — сказала Тихановська. Вона також заявила, що білоруси знаходяться в авангарді цієї боротьби — і безстрашно стоять поруч з народом України.

За даними Білого дому, Байден подякував Тихановську за присутність на його виступі у Варшаві та підкреслив незмінну підтримку Сполученими Штатами білоруського народу в захисті й просуванні прав людини, включаючи свободу вираження думок, а також вільні та чесні вибори.