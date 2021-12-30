Лідер "антивакцинаторів" вийшов із лікарні після проходження психіатричної експертизи

"...Вже сьогодні я їду додому. Вже зібрав речі, заніс у машину і пройшов їхню комісію", - зазначив Стахів.

Водночас він додав, що їхня "правозахисна" організація починає новий виток діяльності.

Остап Стахів відомий як один із лідерів руху противників вакцинації від коронавірусу.

30 листопада Галицький райсуд Львова надіслав його на проходження судово-психіатричної експертизи.