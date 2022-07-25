Особистий комп'ютер Стіва Джобса планують продати за 500 тисяч доларів

На аукціоні було виставлено Apple Computer A, який, як стверджує його теперішній власник, був зібраний Стівом Возняком і належав особисто Стіву Джобсу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tom’s Hardware.
Очікується, що торги закінчаться вже 19 серпня, а вартість лота складатиме щонайменше 500 тисяч доларів.
Старі комп'ютери Apple високо цінуються серед колекціонерів, однак даний екземпляр є ціннішим через те, що належав особисто Джобсу. Вважалося, що цей прототип під назвою Apple Computer A був загублений, однак його справжність підтвердив експорт.
Також цікаво, що прототип знаходиться в неробочому стані й навіть має пошкодження.
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