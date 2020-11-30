Особистого лікаря Марадони звинувачують у вбивстві з необережності

Відносно особистого лікаря Дієго Марадони Леопольдо Луке розпочато розслідування, його звинувачують в ненавмисному вбивстві футболіста. Вдома і в клініці лікаря були проведені обшуки.

Про це пише BBC.

Розслідування почалося після скарги дочок легендарного футболіста Далми, Джаніни і Яни, які озвучили сумніви в діях і кваліфікації лікаря. Слідство вважає, що він залишив Марадону в небезпеці.

Леопольдо Луке заперечує звинувачення - він стверджує, що дуже любив футболіста і робив все можливе, щоб продовжити йому життя.

"Він повинен був відправитися в реабілітаційний центр, але не захотів", - заявив Луці. Він також назвав Дієго Марадону "некерованим".

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. На початку листопада він переніс операцію на головному мозку - йому видалили субдуральну гематому. 11 листопада він був виписаний з лікарні.

РБК-Україна писало, що український футболіст Андрій Шевченко назвав Дієго Марадону генієм, який дарував футбольному світу тільки посмішки, тільки радість. Він також додав, що таких людей, як Марадона, в Італії називають genuino, що можна перевести як немовля, справжній, щирий, непідробний.