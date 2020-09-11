Льовочкіна виступить доповідачем висновку до доповіді ПАРЄ про демократію в умовах COVID-19

Фото: ПАРЄ (assembly.coe.int)

Над доповіддю нардеп буде працювати спільно з Яном Лидел-Гренжем (Великобританія)

Члена української делегації в ПАРЄ, нардепа Юлію Льовочкіну призначили доповідачем висновку до доповіді ПАРЄ про демократію в умовах пандемії COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Моніторингового комітету одноголосно.

В ПАРЄ над доповіддю нардеп буде працювати спільно з Яном Лидел-Гренжем (Великобританія), якого призначив Комітет з політичних питань.

Коментуючи призначення, Льовочкіна зазначила, що в умовах всесвітньої пандемії ключовим питанням є баланс між обмежувальними заходами та забезпеченням прав людини, демократії та верховенства права.

За її словами, фокус висновку до доповіді буде спрямований на виконання своїх зобов'язань перед Радою Європи країнами-членами цієї організації, а також на проведення демократичних виборів в умовах COVID-19.

"Важливо, що в умовах пандемії та обмеженою дистанційної роботи ПАРЄ довіру працювати над цим важливим доповіддю отримав представник української делегації", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше Комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини прийняв заяву щодо ситуації в Білорусі, в якому заявив про невизнання результатів президентських виборів. Організація ініціює створення слідчого органу щодо правопорушень у цій країні.