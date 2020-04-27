Левін пропонував 5 тис. доларів за переломи рук і ніг Гандзюк, - слідство

Один з організаторів нападу на Катерину Гандзюк Олексій Левін пропонував виконавцям 5 тис. доларів за переломи рук і ніг. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу генерального прокурора Роман Романчук.

За його словами, Левін запропонував колишнім учасникам АТО на Донбасі здійснити напад на Гандзюк.

"В цілях залякування було зазначено про необхідність зламати їй кістки рук і ніг або облити сірчаною кислотою. Спосіб вчинення злочину шляхом перелому було запропоновано 5 тисяч доларів, а за спосіб обливання кислотою - від 2,5 до 3 тисяч доларів", - зазначив Романчук.

У підсумку, за даними слідства, Сергій Торбін погодився на другий варіант та отримав 500 доларів завдатку. Нападники були знайомі з Гандзюк, оскільки вона неодноразово надавала їм волонтерську допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування вбивства Гандзюк. За даними слідства, напад організували Олексій Левін і голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер.