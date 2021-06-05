Левченко повернувся в Україну, скандал з трансплантаціями в Болгарії, евакуація в Киргизії: новини за 4 червня

Екс- "регіонал" Микола Левченко повернувся в Україну, українці продавали свої нирки в Болгарії, Киргизія почала евакуацію через загострення на кордоні з Таджикистаном. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 4 червня, - в матеріалі РБК-Україна.

Екс-"регіонал" Левченко повернувся до України. Його підозрювали в сепаратизмі

До України повернувся колишній народний депутат від Партії регіонів Микола Левченко, якого підозрювали в сепаратизмі. Раніше кримінальну справу стосовно нього було закрито і його зняли з розшуку.

У 2014 році СБУ почала проти Левченка кримінальне провадження за статтями "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" та "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

У Болгарії скандал з пересадкою органів: донорами були бідні українці

У Болгарії розгорівся скандал, пов'язаний з пересадкою органів. У ньому фігурує державна клініка, яка пересаджувала нирки від українських донорів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Стойчо Кацаров.

Повідомляється, що при колишньому уряді Бойка Борисова державна клініка виконувала операції з пересадки органів багатим людям з Ізраїлю, Японії та Оману. Донорами, як правило, виступали громадяни України та Молдови, щодо яких є передумови вважати, що вони продавали свої нирки.

Перші 20 осіб залишають маєтки в Конча-Заспі та Пущі-Водиці: список

Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків в Конча-Заспі та Пущі-Водиці. В РНБО назвали список цих осіб.

Раніше Олексій Данілов повідомляв, що найближчим часом на засіданнях РНБО буде надано звіт з аудиту державних дач на території Конча-Заспи та Пущі-Водиці. Крім того, підготують дані про осіб, які мають право на пільгове проживання там.

РНБО розглянула вісім питань: що відомо

Рада національної безпеки і оборони провела 4 червня чергове засідання в Офісі президента. На порядку денному сьогоднішнього засідання було 8 питань.

Так, відомо, що РНБО у таємному режимі розглянула питання щодо ситуації у прикордонних областях та посилення оборонних здатностей у цих регіонах. Також обговорили питання боротьби з тероризмом, розвиток авіабудівельної галузі, стан води в Україні, відправку українських миротворців в ДР Конго та інші питання.

Путін заявив про завершення укладання першої нитки "Північного потоку-2"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що завершено укладання першої нитки "Північного потоку-2". "Газпром" готовий до наповнення газом "Північного потоку-2".

Також Путін поідомив, що друга нитка газопроводу буде добудована протягом 1,5-2 місяців.

Киргизія почала евакуацію через загострення на кордоні з Таджикистаном

Через чергове загострення на кордоні Киргизії і Таджикистану киргизька сторона почала евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. Причини офіційно не називаються.

Повідомляється, що з місцевості Унжу-Булак Чон-Алайського району евакуюють людей похилого віку, жінок і дітей. Всіх евакуйованих просять приїхати в населений пункт Дароот-Коргон. При цьому у повноважного представника уряду в Ошській області поки не коментують ситуацію.

Білоруським літакам заборонили посадку в аеропортах ЄС

Посли Євросоюзу підтримали заборону для посадки літаків білоруських авіаперевізників в аеропортах ЄС. Заборона почне діяти з 5 червня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що посли країн Європейського Союзу готуються схвалити заборону білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" літати над країнами ЄС.

Центри вакцинації на вихідних запрацюють в 5 областях: кого і чим будуть щепити

На цих вихідних Центри вакцинації від коронавірусу запрацюють ще в двох областях. Заголом щепити будуть в п'яти регіонах України.

Про те де, кого і якою вакциною будуть щепити - в матеріалі РБК-Україна.

Укрзалізниця запустила нові поїзди до курортів України: куди вже можна поїхати

Укрзалізниця запустила 11 поїздів до курортів України. Частина з них почне курсувати вже з перших днів червня. Вони з'єднають багато міст України з морськими курортами - Одесою, Бердянськом і Генічеськом. З’явився розклад потягів та оприлюднені ціни на квитки.

Несміливе потепління і дощі: синоптик дала прогноз на перші вихідні літа

Погода в Україні на вихідних 5 і 6 червня порадує людей теплом, але разом з цим будуть лити дощі. Температура повітря підніметься до + 20 градусів. Опади в країні зумовить циклон, який вже прийшов до нас з Приазов'я.

У неділю, 6 червня дощі йтимуть практично по всій території України. До них приєднаються і грози.