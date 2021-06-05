ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Левченко повернувся в Україну, скандал з трансплантаціями в Болгарії, евакуація в Киргизії: новини за 4 червня

Новость на русском →
Субота 05 червня 2021 08:30
Левченко повернувся в Україну, скандал з трансплантаціями в Болгарії, евакуація в Киргизії: новини за 4 червня Колаж РБК-Україна
Автор: РБК-Україна

Екс- "регіонал" Микола Левченко повернувся в Україну, українці продавали свої нирки в Болгарії, Киргизія почала евакуацію через загострення на кордоні з Таджикистаном. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 4 червня, - в матеріалі РБК-Україна.

Екс-"регіонал" Левченко повернувся до України. Його підозрювали в сепаратизмі

До України повернувся колишній народний депутат від Партії регіонів Микола Левченко, якого підозрювали в сепаратизмі. Раніше кримінальну справу стосовно нього було закрито і його зняли з розшуку.

У 2014 році СБУ почала проти Левченка кримінальне провадження за статтями "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" та "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

У Болгарії скандал з пересадкою органів: донорами були бідні українці

У Болгарії розгорівся скандал, пов'язаний з пересадкою органів. У ньому фігурує державна клініка, яка пересаджувала нирки від українських донорів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Стойчо Кацаров.

Повідомляється, що при колишньому уряді Бойка Борисова державна клініка виконувала операції з пересадки органів багатим людям з Ізраїлю, Японії та Оману. Донорами, як правило, виступали громадяни України та Молдови, щодо яких є передумови вважати, що вони продавали свої нирки.

Перші 20 осіб залишають маєтки в Конча-Заспі та Пущі-Водиці: список

Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків в Конча-Заспі та Пущі-Водиці. В РНБО назвали список цих осіб.

Раніше Олексій Данілов повідомляв, що найближчим часом на засіданнях РНБО буде надано звіт з аудиту державних дач на території Конча-Заспи та Пущі-Водиці. Крім того, підготують дані про осіб, які мають право на пільгове проживання там.

РНБО розглянула вісім питань: що відомо

Рада національної безпеки і оборони провела 4 червня чергове засідання в Офісі президента. На порядку денному сьогоднішнього засідання було 8 питань.

Так, відомо, що РНБО у таємному режимі розглянула питання щодо ситуації у прикордонних областях та посилення оборонних здатностей у цих регіонах. Також обговорили питання боротьби з тероризмом, розвиток авіабудівельної галузі, стан води в Україні, відправку українських миротворців в ДР Конго та інші питання.

Путін заявив про завершення укладання першої нитки "Північного потоку-2"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що завершено укладання першої нитки "Північного потоку-2". "Газпром" готовий до наповнення газом "Північного потоку-2".

Також Путін поідомив, що друга нитка газопроводу буде добудована протягом 1,5-2 місяців.

Киргизія почала евакуацію через загострення на кордоні з Таджикистаном

Через чергове загострення на кордоні Киргизії і Таджикистану киргизька сторона почала евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. Причини офіційно не називаються.

Повідомляється, що з місцевості Унжу-Булак Чон-Алайського району евакуюють людей похилого віку, жінок і дітей. Всіх евакуйованих просять приїхати в населений пункт Дароот-Коргон. При цьому у повноважного представника уряду в Ошській області поки не коментують ситуацію.

Білоруським літакам заборонили посадку в аеропортах ЄС

Посли Євросоюзу підтримали заборону для посадки літаків білоруських авіаперевізників в аеропортах ЄС. Заборона почне діяти з 5 червня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що посли країн Європейського Союзу готуються схвалити заборону білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" літати над країнами ЄС.

Центри вакцинації на вихідних запрацюють в 5 областях: кого і чим будуть щепити

На цих вихідних Центри вакцинації від коронавірусу запрацюють ще в двох областях. Заголом щепити будуть в п'яти регіонах України.

Про те де, кого і якою вакциною будуть щепити - в матеріалі РБК-Україна.

Укрзалізниця запустила нові поїзди до курортів України: куди вже можна поїхати

Укрзалізниця запустила 11 поїздів до курортів України. Частина з них почне курсувати вже з перших днів червня. Вони з'єднають багато міст України з морськими курортами - Одесою, Бердянськом і Генічеськом. З’явився розклад потягів та оприлюднені ціни на квитки.

Несміливе потепління і дощі: синоптик дала прогноз на перші вихідні літа

Погода в Україні на вихідних 5 і 6 червня порадує людей теплом, але разом з цим будуть лити дощі. Температура повітря підніметься до + 20 градусів. Опади в країні зумовить циклон, який вже прийшов до нас з Приазов'я.

У неділю, 6 червня дощі йтимуть практично по всій території України. До них приєднаються і грози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Інше
NEWS
Лобізм та посилення АМКУ: Мін'юст розповів про майбутні законопроекти щодо деолігархізації
Лобізм та посилення АМКУ: Мін'юст розповів про майбутні законопроекти щодо деолігархізації
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари