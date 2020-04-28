Влітку ризик захворіти COVID-19 такий же як в будь-який час року, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що влітку ризик захворіти коронавірусом такий же як в будь-який час року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров’я України.

Зазначається, що захворіти на COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла та сонячна погода.

"У країнах зі спекотним кліматом також спостерігається поширення захворювання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчені назвали терміни завершення епідемії коронавірусу в Україні. Епідемія в Україні може завершитися в червні 2020 року. Відповідний прогноз опублікувала група вчених з Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development La.

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу далека від завершення. Він також висловив стурбованість даними про захворюваність у країнах Африки, Східної Європи та Латинської Америки.

Додамо, що МОЗ заявляє, що в Україні може не відбутися пік захворюваності COVID-19 при дотриманні всіх карантинних заходів.