Що там на літо задали? Стильна Злата Огневич поділилася шкільними спогадами

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Злата Огневич у білосніжній сорочці і джинсовій спідниці пожурилась про шкільні часи

Злата Огневич - зірка українського шоу-бізнесу напередодні 1 вересня вирішила згадати свої шкільні роки, а також поділиться з підписниками своїми історіями того часу. Стильна співачка, яка одягла білу футболку в поєднанні з джинсовим поясом, іронічно запитала у фанатів, що їм задавали в школі. Новий пост артистка опублікувала в Instagram.

"Що там у школі на літо задавали? Я пам'ятаю, як ми міняли оцінки в журналі, підкладали кнопки викладачам, малювали непристойні штуки на дошці перед уроком з біології. Я обожнювала диско в школі, це було фантастичне свято з модною музикою, місцевими фриками, першими сигаретами, які я спробувала, і, звичайно, перше кохання, романтика .... Розкажіть мені якусь веселу шкільну історію?" - написала Злата.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Шанувальники співачки з задоволенням відреагували на її питання і почали ділитися своїми історіями з життя.

На 1 квітня колись повісили перед уроком на кабінет листок "Обід", обмазали ручку дверей клеєм, розмалювали стіл крейдою, налили на учительський стілець води і натерли весь стовпчик для оцінок парафіном. це був кращий урок історії за 9 клас.

Ми підкладали кнопки вчителям на стілець, клеєм стільці намазували, один одному взимку сніжки підкладали в портфелі, мокрі ганчірки, якими витирали дошку. А ще я дуже любила різні репетиції перед святами. Було дууууже весело.

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Як ми раніше писали, Злата Огневич вирішила скористатися літом на повну і обов'язково спробувати щось нове, про це вона написала у своєму профілі в Instagram, склавши цілий список невідкладних справ, які потрібно укласти в 21 день серпня.

До речі, Тоня Матвієнко отримала нагороду за сумлінне служіння Україні.