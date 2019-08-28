ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Що там на літо задали? Стильна Злата Огневич поділилася шкільними спогадами

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.08.2019 - 22:23
Що там на літо задали? Стильна Злата Огневич поділилася шкільними спогадами
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Злата Огневич у білосніжній сорочці і джинсовій спідниці пожурилась про шкільні часи

Злата Огневич - зірка українського шоу-бізнесу напередодні 1 вересня вирішила згадати свої шкільні роки, а також поділиться з підписниками своїми історіями того часу. Стильна співачка, яка одягла білу футболку в поєднанні з джинсовим поясом, іронічно запитала у фанатів, що їм задавали в школі. Новий пост артистка опублікувала в Instagram.

"Що там у школі на літо задавали? Я пам'ятаю, як ми міняли оцінки в журналі, підкладали кнопки викладачам, малювали непристойні штуки на дошці перед уроком з біології. Я обожнювала диско в школі, це було фантастичне свято з модною музикою, місцевими фриками, першими сигаретами, які я спробувала, і, звичайно, перше кохання, романтика .... Розкажіть мені якусь веселу шкільну історію?" - написала Злата.

Що там на літо задали? Стильна Злата Огневич поділилася шкільними спогадами

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Шанувальники співачки з задоволенням відреагували на її питання і почали ділитися своїми історіями з життя.

  • На 1 квітня колись повісили перед уроком на кабінет листок "Обід", обмазали ручку дверей клеєм, розмалювали стіл крейдою, налили на учительський стілець води і натерли весь стовпчик для оцінок парафіном. це був кращий урок історії за 9 клас.
  • Ми підкладали кнопки вчителям на стілець, клеєм стільці намазували, один одному взимку сніжки підкладали в портфелі, мокрі ганчірки, якими витирали дошку. А ще я дуже любила різні репетиції перед святами. Було дууууже весело.

Що там на літо задали? Стильна Злата Огневич поділилася шкільними спогадами

Що там на літо задали? Стильна Злата Огневич поділилася шкільними спогадами

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Як ми раніше писали, Злата Огневич вирішила скористатися літом на повну і обов'язково спробувати щось нове, про це вона написала у своєму профілі в Instagram, склавши цілий список невідкладних справ, які потрібно укласти в 21 день серпня.

До речі, Тоня Матвієнко отримала нагороду за сумлінне служіння Україні.

Злата Огневич порадила фанатам, що варто встигнути зробити до кінця літа Злата Огнєвіч представить ексклюзивну акустичну програму в Києві
Новини України Злата Огнєвіч
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся