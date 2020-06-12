Літо не гарантує зниження ризику зараження COVID-19, - ВООЗ

Коронавірус не демонструє ознак сезонності. Тому варто вважати, що наступ спекотного літа не гарантує зниження ризиків зараження COVID-19.

Про це заявив офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Білорусі Батир Бердикличев, передає БЕЛТА.

"За спостереженнями, немає ознак сезонності вірусу. Тобто він поширюється і в країнах з жарким кліматом. Тому сподіватися на те, що з приходом літа він просто сам піде, поки не доводиться", - заявив він.

За його словами, літо не є приводом для розслаблення в боротьбі з COVID-19, оскільки можливість зростання захворюваності зберігається.

"Ми бачимо, що з настанням літа накопичилася певна втома, люди звикли і перестають усвідомлювати небезпеку, яка все ще існує. Ця тенденція турбує, тому що вірус нікуди не зник... Можливість зростання зберігається". - додав Бердикличев.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, ситуація з поширенням COVID-19 в Європі поліпшується, проте в глобальному масштабі у світі вона погіршується.

Крім того, на думку ВООЗ, дистанція захищає від COVID-19 краще, ніж маска.