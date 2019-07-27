Літня істерика: Осадча вразила калейдоскопом нових фото з Амстердама

Катя Осадча поділилася новими фото з Амстердама, куди вона вирушила на міні-відпустку зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим. Зіркова пара влаштувала собі справжнє рандеву в цій подорожі, і телеведуча не забуває радувати своїх фанів калейдоскопом чудових знімків і розповідей про місця, де подружжя встигло побувати і що побачити. У своєму Instagram світська левиця зізналася, що цьогорічне літо квапить все новими горизонтами, які так ваблять перед початком осінньої робочої суєти.

Ведуча "Світського життя" дуже жваво описала ті емоції, які дарує їй із коханим столиця Нідерландів.

На фото Катя без макіяжу в білій блузці і рожевій спідниці сонячно посміхається "оператору" Юрію, сидячи на краю каналу, наче маленької кам'яної набережної.

Катя Осадча в Амстердамі (Фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча та Горбунов взяли велосипеди на прокат і влаштували собі велоекскурсію містом, попутно зупиняючись для імпровізованої фотосесії.

Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочивають в Амстердамі (Фото: instagram.com/kosadcha)

Також Осадча порівняла літню спрагу до подорожей та пригод із істерикою - адже за три місяці так хочеться все встигнути.

Катя Осадча в Амстердамі (Фото: instagram.com/kosadcha)

"В країнах, де тепло цілий рік, однозначно, сумно живеться. Нам треба в три місяці встигнути все, поки тепло побачити і випробувати все найцікавіше, опинитися одночасно на дачі, на морі, на річці, на озері і ще кількох місцях, адже на це тільки кілька місяців, а ще роботу влітку ніхто не скасовував", - написала Катя.

Катя Осадча в Амстердамі (Фото: instagram.com/kosadcha)

Крім того, Осадча розповіла шанувальникам про літні гастрономічні завдання.

Катя Осадча та Юрій Горбунов в Амстердамі (Фото: instagram.com/kosadcha)

"А ще треба в сезон поїсти всіх ягід і фруктів. Схоже все це на літню істерику, адже треба їздити, літати, відпочивати, щоб потім взимку не шкодувати, ну і відпочинемо взимку, а поки їздимо, набираємося емоцій", - зазначила телеведуча.

Катя Осадча та Юрій Горбунов в Амстердамі (Фото: instagram.com/kosadcha)

Також Катя Осадча додала, що у неї ще залишається одне, але важливе "must do".

"У мене за планом ще не мало справ, ось ще не їла кавун", - пожартувала вона і запитала своїх фанів, що вони ще не встигли зробити цього літа.

Катя Осадча та Юрій Горбунов в Амстердамі (Фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники Осадчої у мережі жваво коментують милі знімки з відпочинку в Амстердамі, розповідають про свої плани на літо і купають зоряну пару у компліментах, а також бажають чудових вражень від подорожі.

Чудового настрою чудовій парі!

Сподіваюся, що у мене попереду ще зустріч з морем...

Які ви класні!

Я люблю тепло... і сумно мені точно не жилося... 3 місяці літа, з яких два - що-попало, це жах... але... маємо те, що маємо.. маємо їхати в теплі краї...

Я ще не купалася в морі. Хоча воно в 20 хвилинах пішки від дому. Кавун теж ще не їла...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Амстердамі Катя і Юрій спробували одну з "фішок" місцевого фастфуду, а саме – сендвіч з оселедцем.

Також ми писали про те, що Катя Осадча надихнула здійсненням давньої мрії - вона відвідала всесвітньо відомий музей в Гаазі, де побачила картини відомих авторів.