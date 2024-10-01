Летальная пневмония и проблемная ангина. Почему самолечение ставит под угрозу антибиотики

Часто люди сами себе назначают антибиотики даже при обычном ОРВИ. Но против вирусов антибиотики не действуют: их назначают только при бактериальных инфекциях. Необоснованный прием таких лекарств может существенно навредить организму и даже социуму.
Чем вреден неконтролируемый прием антибиотиков и при каких болезнях их точно не следует принимать, в комментарии РБК-Украина объяснили в Центре общественного здоровья.
Содержание:
Если принимать антибиотики нерационально и избыточно, может возникнуть ряд таких нежелательных явлений:
"Первый пункт считается наиболее угрожающим, потому что является угрозой не только отдельному человеку, а в целом общественному здоровью, всему населению. Эффективность и действенность антимикробных препаратов уменьшается из-за распространения микроорганизмов, в которых сформировалась антимикробная резистентность", – говорят в Центре. общественного здоровья.
Антимикробная резистентность – это свойство микроорганизма быть нечувствительным к действию определенного противомикробного препарата.
"Когда такие микроорганизмы вызывают заболевание, стандартные методы лечения становятся неэффективными и обычные болезни уже представляют угрозу жизни. Микроорганизмы естественно обладают мощной способностью выживать и адаптироваться, а свои приобретенные механизмы адаптации передавать следующим поколениям и быстро распространять", – обращают внимание эксперты.
В том числе микроорганизмы очень быстро учатся противодействовать антимикробным препаратам. Когда антимикробный препарат был подобран неверно, несоблюден режим приема лекарств, дозировка, длительность лечения – микроорганизмы не уничтожаются, а пользуются возможностью адаптироваться и противодействовать гораздо эффективнее.
Если устойчивый к некоторым антибиотикам микроорганизм вызывает болезнь, то ее сложнее и дороже лечить. Если болезнь вызывает бактерия, устойчивая ко всем антибиотикам, вылечить такую болезнь может быть невозможно. Чтобы в дальнейшем иметь средства эффективно бороться с болезнетворными микроорганизмами – должны сохранить действенными антимикробные препараты.
В будущем, если антибиотики перестанут действовать, это чревато серьезными последствиями, добавляют в ЦОС. Как изменится мир, если антибиотики перестанут действовать?
Когда причина обнаруженной или подозреваемой болезни не обусловлена микроорганизмами. Кроме того, следует учесть следующее:
Антимикробные препараты – общее название лекарственных средств, которые используют для профилактики и лечения инфекционных болезней у людей, животных и растений.
Такими лекарственными средствами являются:
"Несмотря на объединение антибиотиков, противовирусных противогрибковых, антипротозойных и антигелминтных препаратов под общим названием антимикробных препаратов – их лечебные эффекты и применение не тождественно! Каждая группа препаратов была разработана и исследована для борьбы с определенным типом микроорганизмов (вирусы, бактерии), простейшие и паразиты), вызывающие инфекционные болезни человека", – предостерегают в ЦОС.
Механизм действия антимикробных препаратов предполагает влияние лекарства на определенную особенность строения микроорганизма. Хорошо продуманные антимикробные препараты, имеющиеся на полках аптек, действуют на определенную уникальную "слабость-мишень" определенного микроорганизма.
Мудро подобранная "мишень" – это естественная особенность строения. присущая определенному микроорганизму и отсутствует у человека. В таком случае лекарство избирательно атакует "мишень" болезнетворного микроорганизма, оказывая минимальное влияние на человека.
"Различные типы микроорганизмов между собой сильно отличаются, а потому имеют разные уникальные "мишени". Да, антибиотик не поможет при борьбе с вирусом, а противогрибковый – против паразитов и так далее. Это знают врачи и обязательно учитывают при назначении лечения", – подчеркивают врачи.
Напомним, согласно новому глобальному исследованию, супербактерии, устойчивые к лекарствам, могут убить более 39 миллионов человек к 2050 году, причем наиболее уязвимы пожилые люди.
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