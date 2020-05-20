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Леся Нікітюк раптово стала провідницею

Lite » Стиль життя 20.05.2020 - 13:18
Леся Нікітюк раптово стала провідницею
Леся Нікітюк здивувала зміною образу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк не перестає дивувати своїх шанувальників яскравими образами

Українська телезірка Леся Нікітюк вміє вразити своїх шанувальників не тільки почуттям гумору і стрункою фігурою, але і яскравими образами, в які вона так вміло перетворюється. Перебуваючи на карантині Леся кожен день підносить підписникам нові сюрпризи: вона показує фото в купальнику, чим вона харчується, а також представляє маленькі комічні сценки. На цей раз не обійшлося без приголомшливого перевтілення.

Леся стала провідницею в поїзді "Укрзалізниці". Правда, поки що тільки на кумедному відео, яке теледіва опублікувала в Instagram-stories.

"Так, хлопці,беремо білизну. Ні, тільки чорний чай", - грайливо каже на відео Никитюк, наслідуючи справжніх провідниць.

Зазначимо, що на Лесі уніформа провідників, а також дуже яскравий макіяж.

Леся Нікітюк стала провідницею (YouTube)

Нагадаємо, Леся Нікітюк практично весь карантин перебувала в рідному Хмельницькому. Телеведуча практично кожен день ділилася з фоловерами милими сімейними моментами, показуючи, як грає з племінниками, готує, відпочиває на свіжому повітрі.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України Леся Нікітюк
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