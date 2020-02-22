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Леся Нікітюк у купальнику влаштувала запальні танці з бегемотом в Єгипті (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.02.2020 - 22:55
Леся Нікітюк у купальнику влаштувала запальні танці з бегемотом в Єгипті (відео)
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк розвеселила мережу розповіддю про відпочинок в Єгипті

Леся Нікітюк незабаром після анонсованої поїздки в Берлін здивувала своїх фанів розповіддю про відпочинок на курорті в Єгипті. Зірка не лише показала веселі фото разом із персонажами відомого мультика "Мадагаскар" на території розкішного готелю, але і захопила запальним танцем із бегемотиком.

Кадри Леді Ле опублікувала у своєму Instagram та зібрала масу захоплених відгуків.

Знаменитість у смарагдовому купальнику та джинсовій сорочці у великих стильних окулярах продемонструвала і свою витончену фігуру, і хореографічні навички.

Леся Нікітюк у купальнику влаштувала запальні танці з бегемотом в Єгипті (відео)

Леся Нікітюк у Єгипті (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Як жартівливо розповіла Нікітюк, вона привезла на курорт свою сім'ю на відпочинок, а заодно й на заробітки.

Відео: Леся Нікітюк влаштувала веселі танці в Єгипті на курорті

Шанувальники засипали зірку компліментами, вагома частина яких "адресувалася" струнким ніжкам красуні. Підписників розвеселила "пляжна бригада" і запальний танець із одним з героїв мультфільму про веселих мешканців острова Мадагаскар.

  • Класно!
  • Леся прекрасна, як завжди;
  • Впізнаю Лесю!
  • Красуня, як завжди....
  • Прикольні кореша;
  • Ну ти Леся даєш!
  • До чого хороша! Красуня!
  • Ось це ніжки!
  • Ноги - окремий лайк;
  • Суперська біч-бригада!

Леся Нікітюк у купальнику влаштувала запальні танці з бегемотом в Єгипті (відео)

Фото: скрін коментарів

Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк рассекрестила свої параметри і спокусила розкішним бюстом.

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