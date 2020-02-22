Леся Нікітюк у купальнику влаштувала запальні танці з бегемотом в Єгипті (відео)

Леся Нікітюк розвеселила мережу розповіддю про відпочинок в Єгипті
Леся Нікітюк незабаром після анонсованої поїздки в Берлін здивувала своїх фанів розповіддю про відпочинок на курорті в Єгипті. Зірка не лише показала веселі фото разом із персонажами відомого мультика "Мадагаскар" на території розкішного готелю, але і захопила запальним танцем із бегемотиком.
Кадри Леді Ле опублікувала у своєму Instagram та зібрала масу захоплених відгуків.
Знаменитість у смарагдовому купальнику та джинсовій сорочці у великих стильних окулярах продемонструвала і свою витончену фігуру, і хореографічні навички.
Леся Нікітюк у Єгипті (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Як жартівливо розповіла Нікітюк, вона привезла на курорт свою сім'ю на відпочинок, а заодно й на заробітки.
Відео: Леся Нікітюк влаштувала веселі танці в Єгипті на курорті
Шанувальники засипали зірку компліментами, вагома частина яких "адресувалася" струнким ніжкам красуні. Підписників розвеселила "пляжна бригада" і запальний танець із одним з героїв мультфільму про веселих мешканців острова Мадагаскар.
Фото: скрін коментарів
Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк рассекрестила свої параметри і спокусила розкішним бюстом.