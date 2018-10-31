ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Лестер" не стане переносити матч АПЛ через смерть власника клубу

Новини » Спорт    31.10.2018 - 10:04
Фото: (twitter.com/lcfc)
Фото: (twitter.com/lcfc)

Гравці клубу вийдуть на гру з траурними пов'язками

Матч 11 туру англійської Прем'єр-ліги "Лестер Сіті" проти "Кардіфф Сіті" состоітсякак і було намічено, 3 листопада. Про це повідомляється на офіційному сайті "лисиць".

Гравці "Лестера" вийдуть на гру з валлійської командою з траурними пов'язками в пам'ять про загиблого власника клубу. Крім того, всі ігри 11 туру АПЛ почнуться з хвилини мовчання.

Раніше повідомлялося, що матч "Лестера" з "Саутгемптоном" в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги перенесено на інший день через смерть власника клубу Вічая Шріваддханапрабхі.

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті" врізався в автостоянку після гри з лондонським "Вест Хемом" у рамках англійської Прем'єр-ліги. Після падіння вертоліт загорівся. На борту разом з Шрівадданапрабхом перебували ще чотири людини.

За попередніми даними, гелікоптер власника англійського клубу "Лестер Сіті" міг впасти в результаті відмови хвостового гвинта.

Шріваддханапрабха купив "Лестер" в 2010 році. У сезоні 2015/16 клуб вперше в історії виграв чемпіонат Англії.

"Лестер" може перейменувати стадіон на честь загиблого власника клубу Матч "Лестер Сіті" перенесений через загибель власника клубу
Новини України чемпионат АнглииЛестер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся