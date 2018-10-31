"Лестер" не стане переносити матч АПЛ через смерть власника клубу

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Гравці клубу вийдуть на гру з траурними пов'язками

Матч 11 туру англійської Прем'єр-ліги "Лестер Сіті" проти "Кардіфф Сіті" состоітсякак і було намічено, 3 листопада. Про це повідомляється на офіційному сайті "лисиць".

Гравці "Лестера" вийдуть на гру з валлійської командою з траурними пов'язками в пам'ять про загиблого власника клубу. Крім того, всі ігри 11 туру АПЛ почнуться з хвилини мовчання.

Раніше повідомлялося, що матч "Лестера" з "Саутгемптоном" в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги перенесено на інший день через смерть власника клубу Вічая Шріваддханапрабхі.

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті" врізався в автостоянку після гри з лондонським "Вест Хемом" у рамках англійської Прем'єр-ліги. Після падіння вертоліт загорівся. На борту разом з Шрівадданапрабхом перебували ще чотири людини.

За попередніми даними, гелікоптер власника англійського клубу "Лестер Сіті" міг впасти в результаті відмови хвостового гвинта.

Шріваддханапрабха купив "Лестер" в 2010 році. У сезоні 2015/16 клуб вперше в історії виграв чемпіонат Англії.