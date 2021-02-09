"Лекхім" подала заявку на реєстрацію вакцини Sinovac в Україні, - Reuters

Українська компанія "Лекхім" подала заявку на реєстрацію в Україні китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Поставки препарату заплановано на кінець березня.
Про це повідомляє Reuters.
У компанії є угоду з провідним китайським виробником вакцин про постачання 5 млн доз вакцини в Україну, в тому числі 1,9 мільйона за схемою державних закупівель, у першій половині 2021 року.
Однак перед відвантаженням вакцина повинна пройти державну реєстрацію в Україні.
Імпортер планує доставити першу партію вакцини до кінця березня, хоча це може бути відкладено до початку квітня через нормативних обмежень.
Нагадаємо, раніше "Лекхім" повідомив, що постачання китайської вакцини в Україну можуть бути відкладені до квітня. Це пов'язано з затримками з боку регулюючих органів.
Крім того, Pfizer на цьому тижні має намір подати документи на реєстрацію вакцини в Україні.
"Буквально в четвер ми очікуємо на подачу перших документів на реєстрацію вакцини в Україні. Це вакцина Pfizer", - зазначив Ляшко.
Додамо, що Україна повинна отримати COVID-вакцини від чотирьох виробників. Все що про них відомо, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.