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"Лекхім" подала заявку на реєстрацію вакцини Sinovac в Україні, - Reuters

Автор: РБК-Україна

Українська компанія "Лекхім" подала заявку на реєстрацію в Україні китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Поставки препарату заплановано на кінець березня.

Про це повідомляє Reuters.

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У компанії є угоду з провідним китайським виробником вакцин про постачання 5 млн доз вакцини в Україну, в тому числі 1,9 мільйона за схемою державних закупівель, у першій половині 2021 року.

Однак перед відвантаженням вакцина повинна пройти державну реєстрацію в Україні.

Імпортер планує доставити першу партію вакцини до кінця березня, хоча це може бути відкладено до початку квітня через нормативних обмежень.

Нагадаємо, раніше "Лекхім" повідомив, що постачання китайської вакцини в Україну можуть бути відкладені до квітня. Це пов'язано з затримками з боку регулюючих органів.

Крім того, Pfizer на цьому тижні має намір подати документи на реєстрацію вакцини в Україні.

"Буквально в четвер ми очікуємо на подачу перших документів на реєстрацію вакцини в Україні. Це вакцина Pfizer", - зазначив Ляшко.

Додамо, що Україна повинна отримати COVID-вакцини від чотирьох виробників. Все що про них відомо, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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