"Лекхім" подала заявку на реєстрацію вакцини Sinovac в Україні, - Reuters

Українська компанія "Лекхім" подала заявку на реєстрацію в Україні китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Поставки препарату заплановано на кінець березня.

У компанії є угоду з провідним китайським виробником вакцин про постачання 5 млн доз вакцини в Україну, в тому числі 1,9 мільйона за схемою державних закупівель, у першій половині 2021 року.

Однак перед відвантаженням вакцина повинна пройти державну реєстрацію в Україні.

Імпортер планує доставити першу партію вакцини до кінця березня, хоча це може бути відкладено до початку квітня через нормативних обмежень.