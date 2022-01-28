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Ліки від COVID "Молнупіравір" показали активність проти "Омікрону", - Merck

Автор: Валерія Поліщук

Компанія Merck & Co Inc і її партнер Ridgeback Biotherapeutics повідомили, що їх експериментальний пероральний препарат від COVID-19 "Молнупіравір" активний проти штаму "Омікрон". Такі дані показали шість лабораторних досліджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У компанії повідомили, що "Молнупіравір" ще належить вивчити проти "Омікрона" в дослідженнях на людях.

"Молнупіравір" і конкуруюча пероральна таблетка від компанії Pfizer були дозволені в США в грудні і розглядаються як важливі засоби проти "Омікрону".

Компанія Merck раніше в цьому місяці заявила, що її таблетки мають механізм, який може працювати проти "Омікрону" і будь-якого іншого варіанту.

Нагадаємо, раніше в Україні зареєстрували для екстреного застосування препарат "Молнупіравір".

Крім того, у МОЗ назвали препарати, які застосовуватимуться для пацієнтів з коронавірусом.

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