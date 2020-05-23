Ліки від малярії підвищують ризик смерті від коронавірусу, - дослідження

Людина у масці (фото freepik)

У дослідженні взяли участь 96 000 пацієнтів у 671 лікарні на всіх континентах

Засоби проти малярії хлорохін і гідроксихлорохін, які використовують для лікування коронавірусу COVID-19 не тільки не приносять користі хворим, але й можуть завдати шкоди. У пацієнтыв, які приймають ці препарати, є підвищений ризик померти.

Такі результати масштабного медичного дослідження, опублікованого в журналі The Lancet, повідомляє DW.

У дослідженні взяли участь 96 000 пацієнтів у 671 лікарні на всіх континентах. Вони були розділені на чотири групи.

Перша група приймала для лікування COVID-19 препарат гідроксихлорохін, друга - хлорохін, третя - один з цих двох медикаментів у поєднанні з антибіотиками. Остання група не приймала при лікуванні від коронавірусу жодне з цих ліків.

У результаті смертність серед пацієнтів, які не приймали ні хлорохіну, ні гідроксихлорохіну, склала 9%. Серед хворих, яких лікували від коронавірусу хлорохіном, цей показник склав 16,4%. Серед тих, хто вживав гідроксихлорохін, - 18%.

Що стосується пацієнтів, які поєднували прийом ліків від малярії з антибіотиками, то смертність хворих COVID-19, які приймали антибіотик у поєднанні з хлорохіном, склала 22,8%, а смертність інфікованих коронавірусом, яких лікували антибіотиком і гідроксихлорохіном, досягла 23,8%.

Автори дослідження відзначають, що у пацієнтів з коронавірусом, які приймали під час лікування протималярійні препарати, ризик померти часом був на 45% вищим, ніж в інших хворих.

"Дієвість препаратів гідроксихлорохін і хлорохін при COVID-19 не підтверджують жодні наукові дані. Навіть навпаки, особливо у пацієнтів з COVID-19 і захворюваннями серця ми спостерігаємо серйозні побічні ефекти, передусім, небезпечні для життя порушення ритму серцебиття", - заявив завідувач відділенням кардіології університетської клініки Цюріха Франк Ружицка.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив Міністерство США у справах ветеранів у дискредитації протималярійних ліків гідроксихлорохін, Раніше Трамп зізнався, що приймає гідроксихлорохін для профілактики коронавірусу.

У квітні Національний інститут здоров'я США почав набирати учасників клінічних випробувань ефективності застосування гідроксихлорохіну для лікування хворих коронавірусом. А вже через два тижні вчені перервали дослідження препарату проти малярії для лікування коронавірусу COVID-19 після того, як померли близько 20 пацієнтів, які приймали ці ліки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко