Ліків від коронавірусу немає: що відомо про розробку вакцини

Світ продовжує боротьбу з коронавірусом, жертвами якого стали майже 100 тис. осіб. У той час як уряди країн посилюють карантин, фармакологічні компанії посилено працюють над створенням вакцини від COVID-19. Детальніше про те, як проходять дослідження і коли можуть з'явитися ліки, здатні зупинити пандемію - в матеріалі РБК-Україна.

70 країн досліджують вакцину від коронавірусу

На початку січня китайські вчені розшифрували геном вірусу Sars-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19. Це дало можливість приступити до розробки вакцини.

На даний момент до пошуку ліків підключилося близько 70 країн, в т.ч. 20 різних компаній і лабораторій. 6 квітня у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили про прискорення процесу дослідження препарату від коронавіруса.

Коли з'являться ліки від COVID-19

За заявою ВООЗ, створення вакцини займе не менше року. Після її розробки необхідно підтвердити ефективність і безпеку для людини шляхом відповідних випробувань на добровольцях. Потім потрібен час на виробництво препарату для масового використання.

Інфекціоністи США спрогнозували термін отримання вакцини до весни 2021 року, тобто до наступного сезону захворюваності. Кілька зразків зараз проходять першу фазу тестування, після чого тривалий період часу займе перевірка нешкідливості ліків для пацієнтів.

Випробування вакцини почалися в США

В американській фармакологічній компанії Inovio стартували клінічні випробування потенційного препарату від коронавірусу на людях. У тестуванні вакцини беруть участь 40 добровольців з Філадельфії і Канзас-Сіті.

Дані про безпеку ліків будуть отримані влітку. У разі успішного результату, до кінця року компанія планує виробити 1 млн доз вакцини.

Також у США завершилося тестування ще однієї ймовірної вакцини від COVID-19 під назвою PittCoVacc. Випробування препарату провели на мишах. В даний момент очікується дозвіл від Агентства з контролю за продуктами і ліками США для початку тестів на людях.

Принцип дії препарату схожий з вакцинами від грипу - пацієнтові вводяться частинки вірусного білка, завдяки чому в нього формується імунітет.

У мишей кількість антитіл до вірусу зросла протягом 14 днів після вакцинації. Перевага PittCoVacc в тому, що її можна створювати в промислових масштабах і при транспортуванні вона не вимагає охолодження. Однак для випробування препарату потрібно близько року.

Прототипи ліків від COVID-19 успішно тестують на тваринах

У Туреччині завершилися тести варіанту вакцини на лабораторних мишах. Тваринам вводили препарат за допомогою мікрогілок на пластирі. Імунна система гризунів відреагувала на нього виробленням антитіл. Незабаром турецькі вчені перевірять дію даної вакцини на добровольцях.

В Австралії досліждують два види препаратів - векторну і рекомбінантну ДНК-вакцини. Їх розробили в Оксфордському університеті і компанії Inovio Pharmaceutical. Дію зразків випробовують на тхорах, а перші результати очікуються до початку літа. Після цього Національне наукове агентство Австралії оцінить безпеку вакцини для людини.

Німецькі вчені також досягли прогресу в випробуваннях вакцини від коронавіруса на тваринах. Їм вдалося розробити інгібітор, який може запобігти розмноженню SARS-CoV-2. Тестування успішно пройшло на мишах і клітинних культурах. При цьому дослідники вважають, що для розробки препарату на базі інгібітора для лікування хворих коронавірусом буде потрібно кілька років.

В Іспанії прототип вакцини від COVID-19 може з'явитися до кінця квітня. Кілька лабораторій вже мають значні досягнення в роботі над варіантами ліків, також тривають розробки в Національному центрі біотехнології.

Польським дослідникам вдалося створити препарат, який здатний знизити активність коронавірусу. Хімічна сполука під назвою HTCC на основі хітозану зв'язується з білком, що створює "корону" вірусу SARS-CoV-2, після чого блокує взаємодію білка з рецептором клітини. Випробування HTCC успішно пройшло на тваринах, планується тестування на людях.

Італійські науковці почали тестування зразків вакцини на тваринах наприкінці березня. Препарат розробила компанія Takis на основі фрагмента генетичного матеріалу вірусу. При отриманні задовільних результатів, тестування на людях почнеться восени.

Варто зазначити, що у Франції досліджують метод лікування коронавірусу переливанням плазми крові пацієнтів, що вже видужали. У тестуванні беруть участь 200 добровольців, 60 з них перехворіли COVID-19.

Також французькі вчені досліджують препарат Hemo2life для боротьби з ускладненням коронавірусу - запаленням легенів. Лікарський засіб створений на основі гемоглобіну морських черв'яків. Він здатен доставляти в 40 разів більше кисню, ніж гемоглобін людини. Тестування буде проводитись на 10 добровольцях.