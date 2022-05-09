"Легкий блиск розпачу". У Європі вказали на безпідставні звинувачення Путіна на адресу НАТО

"Я думаю, що він вірить у те, у що хоче вірити - легкий блиск розпачу", - сказав Уоллес про Путіна.

Уоллес нагадав, що однією з причин російського вторгнення в Україну Путін назвав щільне розміщення баз НАТО навколо Росії.

"На частку НАТО припадає 6% його сухопутного кордону. Це не оточення, якщо лише 6% вашого сухопутного кордону становлять країни НАТО", - спростував заяву Путіна міністр оборони.

Щодо баз Альянсу в Україні, то Уоллес заявив, що "в Україні не було жодних баз НАТО".