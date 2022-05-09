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"Легкий блиск розпачу". У Європі вказали на безпідставні звинувачення Путіна на адресу НАТО

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Росії Володимир Путін продемонстрував "легкий блиск розпачу" у своїй промові у понеділок, 9 травня, під час параду в Москві. Обґрунтовуючи доцільність "спецоперації" в Україні, він не знайшов нічого кращого, як звинуватити НАТО в оточенні РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса.

"Я думаю, що він вірить у те, у що хоче вірити - легкий блиск розпачу", - сказав Уоллес про Путіна.

Уоллес нагадав, що однією з причин російського вторгнення в Україну Путін назвав щільне розміщення баз НАТО навколо Росії.

"На частку НАТО припадає 6% його сухопутного кордону. Це не оточення, якщо лише 6% вашого сухопутного кордону становлять країни НАТО", - спростував заяву Путіна міністр оборони.

Щодо баз Альянсу в Україні, то Уоллес заявив, що "в Україні не було жодних баз НАТО".

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін на параді в Москві заявив, що на Донбасі російські війська та бойовики "борються за батьківщину".

Нагадаємо, 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року пам'ятна дата затьмарена новою війною, яку розв'язала Росія проти України. Усі подробиці святкування Дня перемоги в Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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