"Легкий блиск розпачу". У Європі вказали на безпідставні звинувачення Путіна на адресу НАТО

Президент Росії Володимир Путін продемонстрував "легкий блиск розпачу" у своїй промові у понеділок, 9 травня, під час параду в Москві. Обґрунтовуючи доцільність "спецоперації" в Україні, він не знайшов нічого кращого, як звинуватити НАТО в оточенні РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса.
"Я думаю, що він вірить у те, у що хоче вірити - легкий блиск розпачу", - сказав Уоллес про Путіна.
Уоллес нагадав, що однією з причин російського вторгнення в Україну Путін назвав щільне розміщення баз НАТО навколо Росії.
"На частку НАТО припадає 6% його сухопутного кордону. Це не оточення, якщо лише 6% вашого сухопутного кордону становлять країни НАТО", - спростував заяву Путіна міністр оборони.
Щодо баз Альянсу в Україні, то Уоллес заявив, що "в Україні не було жодних баз НАТО".
Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін на параді в Москві заявив, що на Донбасі російські війська та бойовики "борються за батьківщину".
Нагадаємо, 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року пам'ятна дата затьмарена новою війною, яку розв'язала Росія проти України. Усі подробиці святкування Дня перемоги в Росії - у матеріалі РБК-Україна.
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