Легендарний О'Ніл шокував прихильністю до теорії пласкої Землі

Колишній центровий "Орландо", "Лейкерс", "Фінікса", "Клівленда" та "Бостона" зізнався у схильності довіряти адептам пласкої Землі. Колишній баскетболіст навіть навів низку "доказів" на підтвердження теорії.

"Я сьогодні летів зі США до Австралії 20 годин. Я не перевернувся і не впав долілиць. Кажуть, що Земля обертається. Я вже 30 років мешкаю на березі озера і жодного разу не бачив, щоб воно рухалося ліворуч чи праворуч", – заявив "Шак".

Здивований ведучий подкасту спробував нагадати О'Нілу, що до Австралії можна дістатися з обох узбереж. Та екс-центровий впевнено додав, що до Зеленого континенту веде "пряма лінія". Уточнювати, жартує баскетбольна легенда чи справді вірить у такі твердження, він не став.

О'Ніл давно прославився екстравагантними заявами. У час ігрової кар'єри він переконував, що не має зайвої ваги та розробив власний індекс маси тіла, хоча втратив оптимальні кондиції з додатковими кілограмами.

Хто такий Шакіл О'Ніл

Колишня зірка НБА. Перший номер драфту-1992, обраний "Орландо Меджик".

Найбільших успіхів О'Ніл досягнув у складі "Лос-Анджелес Лейкерс". Із каліфорнійцями він завоював 3 чемпіонські перстні (2000-2002 рр.). Ще один він здобув із "Маямі Гіт" у 2006-му.

У 2000 році центровий був визнаний Найціннішим гравцем НБА. Тричі О'Ніл здобував статус MVP фіналів НБА (2000-2002 рр.).

У складі збірної США баскетболіст тріумфував на ЧС-1994 та Олімпійських іграх-1996. До Залу слави баскетболу потрапив у 2016 році, а "Лейкерс" і "Маямі" навічно закріпили за О'Нілом 34-й і 32-й номери відповідно.