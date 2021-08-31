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Легендарний бразильський футболіст Пеле потрапив до лікарні після непритомності

Автор: Дмитрий Кузнецов

Легендарний бразильський футболіст Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) потрапив до лікарні імені Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу після непритомності. Медики вирішили з'ясувати причину раптової втрати свідомості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Mundo N.

За його даними, Пеле перебуває під наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії з пацієнтами, у яких немає симптомів коронавірусу.

У своєму Twitter Пеле повідомив, що поїхав до лікарні здати аналізи і пройти обстеження, які не міг зробити раніше через пандемію. "Хлопці, я не втрачав свідомість, і у мене хороше здоров'я", - уточнив футболіст.

"Повідомте їм, що я не граю в наступну неділю", - додав Пеле.

Нагадаємо, знаменитому бразильському футболісту Пеле 23 жовтня виповниться 81 рік. У 2016-му він одружився втретє на 50-річній Марсії Сібель Аокі.

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