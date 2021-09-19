Легендарна "Волга" ГАЗ-21 на електротязі - сама незвичайна машина осіннього фестивалю OldCarLand

На черговому фестивалі класичної техніки OldCarLand в Києві показали електромобіль на базі легендарного седана ГАЗ-21 "Вовка". Переробка виконана силами умільця з Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку OldCarLand у Facebook.
У Києві проходить черговий фестиваль класичної техніки OldCarLand. На виставці представлено чимало яскраві і раритетних автомобілів. Раніше ми розповідали про найцікавіші машини українського виробництва, а також про найкрасивіші авто з США і незвичайні 80-річні Mercedes-Benz.
Але, мабуть найбільш незвичайним експонатом фестивалі можна вважати електромобіль на базі відомого радянського седана ГАЗ-21 "Волга".
Машина оснащена асинхронним промисловим електродвигуном, який використовується на заводах для приводу верстатів. Розгінна динаміка до 100 км/год невідома, а ось максимальна швидкість складає 88 км/год.
Крім того, встановлено повністю нову проводку і зовнішню діодну світлотехніку (для економії електроенергії).
Робота ключових систем електромобіля контролюється бортовим комп'ютером, який за допомогою Wi-Fi передає показники на смартфон. Примітно, що спеціальний додаток для смартфона розробив син власника незвичайної Волги. Додаток дозволяє відстежувати температуру двигуна і акумулятора, а також рівень заряду батареї.
Нагадаємо, перші серійні електромобілі марки Cadillac розкупили за 19 хвилин. Електричний кросовер Cadillac Lyriq у вітальному виконанні Debut Edition стартує з 59 тисяч доларів.