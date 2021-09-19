Легендарна "Волга" ГАЗ-21 на електротязі - сама незвичайна машина осіннього фестивалю OldCarLand

На черговому фестивалі класичної техніки OldCarLand в Києві показали електромобіль на базі легендарного седана ГАЗ-21 "Вовка". Переробка виконана силами умільця з Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку OldCarLand у Facebook .

У Києві проходить черговий фестиваль класичної техніки OldCarLand. На виставці представлено чимало яскраві і раритетних автомобілів. Раніше ми розповідали про найцікавіші машини українського виробництва, а також про найкрасивіші авто з США і незвичайні 80-річні Mercedes-Benz.

Але, мабуть найбільш незвичайним експонатом фестивалі можна вважати електромобіль на базі відомого радянського седана ГАЗ-21 "Волга".

Цей саморобний електрокар прибув на OldCarLand з Харкова. На електротягу класичне авто виробництва СРСР перевів ентузіаст по імені Олег. Роботи по перетворенню Волги в електромобіль зайняли у нього близько року.

Машина оснащена асинхронним промисловим електродвигуном, який використовується на заводах для приводу верстатів. Розгінна динаміка до 100 км/год невідома, а ось максимальна швидкість складає 88 км/год.

Крім того, встановлено ​​повністю нову проводку і зовнішню діодну світлотехніку (для економії електроенергії).

Тягові акумулятори розташовані в багажнику і під капотом машини. Вони запозичені у Nissan Leaf першого покоління, а загальна ємність - всього 21 Ач. Настільки невеликого запасу електрики вистачає всього на 50 км пробігу, але, за словами власника, такий дальнобійності йому вистачає. Зарядка здійснюється від побутової електромережі 220 Вольт.

Робота ключових систем електромобіля контролюється бортовим комп'ютером, який за допомогою Wi-Fi передає показники на смартфон. Примітно, що спеціальний додаток для смартфона розробив син власника незвичайної Волги. Додаток дозволяє відстежувати температуру двигуна і акумулятора, а також рівень заряду батареї.