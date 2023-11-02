Легенда мотоспорта Росси заявился на тесты новичков гонок на выносливость

Семикратный чемпион мира в элитном классе шоссейно-кольцевых гонок MotoGP Валентино Росси попробует силы в чемпионате мира по автогонкам на выносливость WEC.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter серии.
44-летний гонщик по прозвищу "Доктор" далек от завершения спортивной карьеры. Он собрался протестировать машину LMP2 (спортивные прототипы) на специальных заездах WEC для новичков.
Росси сядет за руль спортпрототипа на трассе в Бахрейне. Заезды запланированы на ближайшее воскресенье, 5 ноября. Опытный итальянец будет пилотировать "Ореки" команды BPT.
В сезоне-2023 Росси выступил в гонках поддержки "24 часов Ле-Мана". В первом раунде 24H Series в Дубаях он финишировал третьим. Итальянский пилот получил статус заводского гонщика BMW и должен в этом году протестовать гиперкар M Hybrid V8.
К слову, ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики со второго ряда на старте.
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