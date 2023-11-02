RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Легенда мотоспорта Росси заявился на тесты новичков гонок на выносливость

Фото: Валентино Росси продолжит соперничать в новых сериях (facebook.com/ValentinoRossiVR46Official)
Автор: Антон Федорцив

Семикратный чемпион мира в элитном классе шоссейно-кольцевых гонок MotoGP Валентино Росси попробует силы в чемпионате мира по автогонкам на выносливость WEC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter серии.

44-летний гонщик по прозвищу "Доктор" далек от завершения спортивной карьеры. Он собрался протестировать машину LMP2 (спортивные прототипы) на специальных заездах WEC для новичков.

Росси сядет за руль спортпрототипа на трассе в Бахрейне. Заезды запланированы на ближайшее воскресенье, 5 ноября. Опытный итальянец будет пилотировать "Ореки" команды BPT.

В сезоне-2023 Росси выступил в гонках поддержки "24 часов Ле-Мана". В первом раунде 24H Series в Дубаях он финишировал третьим. Итальянский пилот получил статус заводского гонщика BMW и должен в этом году протестовать гиперкар M Hybrid V8.

 

 

К слову, ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики со второго ряда на старте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News